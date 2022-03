El altavoz Bluetooth de Ikea que por 20 euros planta cara a las marcas más reconocidas

let section = 'consumo' || 'other'; let domain = document.location.hostname || 'www.economiadigital.es'; window.webo1 = 8597; window.wamid = window.webo1.toString(); window.Wvar=[]; Wvar.push('section',section); Wvar.push('domain',domain); window.WRP_HOST = 'economiadigital1.solution.weborama.fr'; window.WRP_ID = 486107; window.WRP_SECTION = section; window.WRP_SUBSECTION = WRP_SECTION; var publ,s; publ = document.createElement('script'); publ.type = 'text/javascript'; publ.async = true; publ.src ='https://media.adrcdn.com/ads/Weborama/3136323833/155162/lib.js?rnd='+new Date().getTime(); s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(publ, s);