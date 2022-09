¿La reina Letizia viste de Shein? Este es su famoso vestido de piel por menos de 20 euros

No es la primera vez que nos llama la atención el look de alguna celebridad o personaje conocido e incluso algunas firmas conocidas acaban inspirándose en estas prendas o conjuntos para sacar sus propias propuestas similares. Shein no se ha quedado atrás y se ha inspirado nada más ni nada menos que en la reina Letizia.

La reina ha conseguido convertirse en todo un icono en el mundo de la moda y no hay evento o aparición pública en la que no se hable de sus conjuntos. Esta vez, Shein se fijó en uno de los conjuntos qué más siguen dando que hablar cada vez que se lo pone y con el que ya pudimos verle en el evento ARCO 2019.

El vestido efecto piel de Shein inspirado en el look de la reina Letizia

Se trataba de un bonito vestido de piel con el que Letizia consiguió destacar en el evento e incluso se consideró uno de los mejores outfits de la exposición. El vestido era un diseño de cuero de & Other Stories con un estilo similar al de los kimonos y con un cinturón a juego en la cintura y todo ello combinado con un peinado de coleta con flequillo decorado por un lazo.

Una apuesta segura para cualquier gala que tú misma podrás llevar a tus eventos más especiales gracias a Sfera. Aunque obviamente no es el mismo vestido, si tiene un diseño similar y podrás añadirlo a tu armario por un precio muy asequible. Se trata de un vestido corto con efecto piel en manga larga y con cuello en pico con solapas.

Cuenta también con un cinturón ajustado a la altura de la cintura que consigue realzar tu silueta, marcada por unas elegantes hombreras. Tiene un bajo con abertura y un cómodo cierre de botones en la parte delantera. Aunque sí es cierto que este diseño de Shein cuenta con un patrón más juvenil y sencillo, no podemos evitar acordarnos del famoso outfit de Letizia.

El vestido efecto piel de Shein

Es ideal tanto para eventos como para cenas, celebraciones e incluso para ir a la oficina. Podrás combinarlo con unos elegantes tacones negros y conseguirás un estilo de lo más formal. Una prenda de lo más especial que consigue acentuar tus curvas con un estilo de lo más favorecedor.

Si quieres añadir esta prenda tan especial a tu armario, podrás encontrarla en el la página web Shein para envío a domicilio. Está disponible en color negro con tallas desde la XS hasta la L para que puedas coger el que mejor se adapte a ti y todo ello por un precio de tan solo 19 euros.