H&M tiene un vestido con truco al que te va a costar resistirte: lo entenderás cuando lo veas

H&M quiere reinventar el otoño antes de que llegue el invierno y es por ello que ha puesto a la venta un vestido de plumas de color naranja que en una semana se ha convertido en top ventas. Esta prenda parecía que estaba en la lista de espera de muchas mujeres para estas fechas que se avecinan y en tan solo unos días ha tenido una primera rotura de stock que demuestra que puede ser uno de los productos de este invierno.

La colección vegana de H&M sigue sorprendiendo con sus prendas totalmente aceptadas por PETA (People for Ethical Treatment of Animals), la organización que se encarga que no haya sufrimiento animal en los productos de consumo.

Un vestido para llamar la atención

Este vestido naranja con plumas se puso a la venta el pasado día 4 de noviembre y ya podemos decir que está en su segunda edición tras agotarse la primera en pocos días. La prenda como podemos apreciar en la celebrity Gracy Villarreal es absolutamente espectacular.

Vestido naranja de H&M

Este vestido está dentro de un colección que nos devuelve a los divertidos años finales de los 90 y se pueden apreciar unos colores vibrantes con muchas combinaciones cromáticas, tirantes ajustados y mucho sintético, tanto en lo referente a la piel como el pelo. Eso sí, todo con materiales que son sostenibles y que poco tienen que ver con los animales.

H&M ha querido apuntarse un punto para estas fiestas navideñas con un vestido naranja muy vistoso que te convertirá en el centro de atención de cualquier fiesta o comida familiar a la que asistas.

De hecho, está realizado con el objetivo de marcar tendencia este invierno y parece que lo hará sin lugar a dudas. No dejes escapar la oportunidad de hacerte con este vestido que vuela en las tiendas de H&M.