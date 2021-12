H&M tiene un vestido que parece de alta costura, pero que cuesta la mitad de la mitad de uno de gran marca con resultado idéntico

La Navidad está a la vuelta de la esquina. Tan solo queda una semana para las comidas copiosas con familiares y las salidas con amigos. Para todo ello hay que buscar un atuendo acorde a las circunstancias, especialmente el día de Nochevieja, cuando todo el mundo se viste de gala para despedir el año. Las principales marcas ‘low cost’ se han puesto de gala para celebrar estos días. Podemos encontrar prendas con lentejuelas, brillantes, colores metalizados, terciopelo y tul. Indispensables. ¿Todavía no tienes tu vestido para estas fechas? Te presentamos una buena opción.

H&M acaba de poner a la venta una nueva colección muy festiva, la favorita de las ‘insiders’. Prendas cargadas de brillo, detalles maxi y mucha fantasía. Las prendas perfectas para estas fechas navideñas. Nos encanta y ya hemos fichado un vestido que es acorde para triunfar el día de Nochevieja. Más a eclipsar todas las miradas. Un vestido con el que parecerás un regalo, con lazo incluido.

El vestido idóneo para triunfar esta Nochevieja

Mini, ceñido, con escote asimétrico y estampado digital en color cereza brillante. El vestido ideal para triunfar en Nochevieja. Perfectamente podría ser un diseño de alta costura, aunque no cuesta tanto dinero como pensamos. Es el resultado de una colaboración con el artista Ib Kamara bajo el lema ‘Just Before The Party is Starting’. Volúmenes dramáticos con hombreras, volantes y lazos maxi, lentejuelas, strass, adornos metalizados, estampados llamativos y el rosa fucsia son los protagonistas de este proyecto sostenible.

Algunos diseños de esta colección se sitúan en 250 euros, la confección de las prendas es de mayor calidad, sin embargo, éste nos ha parecido una buena idea porque tan solo cuesta 79 euros. De la 32 a la 42.

Innovation Circular Design Story. Vestido corto de un solo hombro con estampado digital. Modelo entallado con maxilazo delante, refuerzo de varillas flexibles en los extremos y relleno de tul para un toque extra de volumen. Tirante ajustable fino, corsé con varillas y cremallera oculta en un lateral. Confeccionado íntegramente con tejidos monomaterial para facilitar el reciclaje. Capa exterior y forro elaborados en poliéster reciclado proveniente de textiles reciclados.