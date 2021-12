El vestido estrella de H&M ya se vendía como churros en España, pero ahora, además, está rebajado

Nos encanta encontrar prendas dos en uno. Esas que pueden servirte tanto para una cosa como para otra, según como las combines. Esta temporada se han puesto muy de moda los vestidos camiseros, es una camisa más larga de lo normal. Tal vez en esta época te apetece ponerte unos leggins, pantis o unos pantalones para soportar las bajas temperaturas, pero en otoño o primera es ideal para llevarla sola.

El vestido camisero se impone esta temporada

Hemos descubierto en H&M el vestido camisero ideal que no podemos dejar pasar. Nos encanta porque es básico y versátil, y además ahora está de oferta. Es una oportunidad que no puedes dejar escapar. Lo puedes conseguir por menos de 20 euros. Ya se lo hemos visto a muchas influencers, así que creemos que no tardaremos en verlo agotado.

Es una prenda totalmente versátil y atemporal, ya que la han diseñado con tejido denim. Un color azul tradicional. Parece una camisa, pero realmente es un vestido demin de algodón, muy cómodo, lavado con cuello, botones delante y canesú de doble capa en la espalda. Es un modelo con cintura ligeramente entallada, bolsillos superiores con solapa y botón, y mangas largas con puños sencillos. Largo hasta la rodilla y está confeccionado con algodón parcialmente reciclado.

Actualmente está a la venta por solo 15,99 euros, antes costaba 39,99 euros, la rebaja es cuanto menos sorprendente. Quedan muy pocas tallas, así que date prisa. Tal vez en unas semanas H&M reponga la prenda porque puedes apuntarte en su lista de espera. Como te hemos comentado, es una prenda ideal para llevar sola o combinar con unos leggins y unas botas de caña alta.