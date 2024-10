¿Son peligrosos los imanes de tu nevera? La OCU habla sobre el último viral de TikTok

Miles de personas decoran sus neveras con imanes que les recuerdan viajes pasados, momentos especiales o simplemente sirven para darle un toque personal a la cocina. Sin embargo, recientemente ha circulado un vídeo en TikTok que asegura que estos imanes podrían ser peligrosos tanto para los alimentos como para el funcionamiento del frigorífico, lo que es mentira.

Este bulo, ampliamente difundido, ha causado inquietud entre muchos consumidores que se preguntan si deberían retirar sus colecciones de la nevera. Afortunadamente, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha aclarado estas afirmaciones y ha aportado información precisa sobre el tema.

La OCU ha aclarado que los imanes, además de ser un elemento decorativo, no tienen ningún impacto negativo en el funcionamiento de tu electrodoméstico. Foto: Freepik

La verdad sobre los campos magnéticos y los alimentos

En su reciente comunicado, la OCU explica que, aunque es cierto que las corrientes eléctricas y los campos magnéticos interactúan entre sí, los imanes decorativos que colocamos en nuestras neveras no generan un campo lo suficientemente fuerte como para interferir en el funcionamiento del aparato. El campo magnético que produce un simple imán es minúsculo en comparación con la corriente eléctrica que alimenta al frigorífico.

El verdadero consumo de energía de una nevera, señala la OCU, viene determinado por su clase energética, que aparece en la etiqueta de eficiencia energética. Esta etiqueta clasifica los aparatos desde la clase A, que es la más eficiente, hasta la G, que es la menos eficiente. Por lo tanto, no hay riesgo alguno de que los imanes afecten el consumo energético del electrodoméstico.

Otra de las afirmaciones que ha circulado es que los imanes en la nevera podrían afectar a la calidad o seguridad de los alimentos almacenados en su interior. Esta afirmación también es falsa. El campo magnético generado por estos imanes es tan débil que ni siquiera puede atravesar la puerta del frigorífico. De hecho, la organización asegura que lo que realmente influye en la conservación de los alimentos es la temperatura interna del electrodoméstico.

Las pantallas táctiles en las neveras

En algunos casos, los frigoríficos modernos vienen equipados con pantallas táctiles que permiten controlar sus funciones de manera más sencilla. Pues bien, según la OCU, aunque un campo magnético muy fuerte podría distorsionar la pantalla, es altamente improbable que los imanes decorativos generen un campo lo suficientemente intenso como para causar un problema de este tipo.

Además, los fabricantes de estos dispositivos electrónicos están obligados a cumplir con rigurosos estándares de seguridad electromagnética, lo que garantiza que no se vean afectados fácilmente por pequeños campos magnéticos. En el caso extremadamente raro de que ocurriera alguna distorsión, esta sería leve y temporal, pero en la mayoría de los casos, ni siquiera sería perceptible.

Los imanes no son un riesgo

Para tranquilizar a los consumidores, la OCU ha dejado claro que los imanes decorativos que adornan tu nevera no suponen ningún peligro ni para el aparato ni para los alimentos que contiene. No aumentarán el consumo eléctrico, no afectarán a la comida, y es muy poco probable que interfieran con cualquier dispositivo electrónico integrado en el frigorífico.

Por lo tanto, si has estado dudando si deberías deshacerte de esos imanes que has coleccionado a lo largo de los años, puedes estar tranquilo. No hay motivo alguno para preocuparse. La OCU asegura que no hay pruebas que respalden los rumores difundidos en redes sociales, y que estos imanes son inofensivos tanto para tu cocina como para tu bolsillo.