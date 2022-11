Este jersey con tachas de Sfera es ideal para darle vida a tus looks por menos de 20 euros

Este año ha tardado en llegar, pero el frío ya está aquí, aunque no ha sido hasta casi mediados de noviembre cuando hemos empezado a notarlo de verdad. Muchas personas han tenido que hacer ya su cambio de armario y rescatar la ropa de invierno y Sfera nos está ayudando mucho a las que queremos dar con nuevas y baratas adquisiciones.

La ropa de abrigo suele ir desde esos abrigos y plumas que tenemos preparados cuando la temperatura roza ya los 0 grados hasta esos jerseys o sudaderas que nos ayudan a sentirnos más cómodos y calentitos, pasando por el calzado estrella de la temporada, que serían las botas y botines.

El jersey de punto más original de Sfera

El problema que suele surgir en estos meses de frío es siempre el mismo: al final no sabemos muy bien cómo combinar nuestras sudaderas y jerseys para que no nos parezca siempre el mismo y repetitivo look básico. Es por ello que dar una chispa de originalidad a nuestros outfits puede ser todo un acierto.

Es por ello que este jersey de Sfera ha conseguido llamar tanto nuestra atención. Aunque es una prenda sencilla y combinable cuenta con algunos detalles de lo más originales que pueden ayudarnos a sacar nuestros outfits otoñales e invernales de la monotonía.

Es de cuello redondo y manga larga con un diseño de lo más atractivo gracias a sus tachuelas y volante en la parte delantera de la prenda en forma de escote cuadrado. Un detalle que le da muchos puntos a la prenda y la ha convertido en una de nuestras favoritas para añadir a nuestro armario esta temporada.

Además, a pesar de estos originales detalles, sigue siendo una prenda de lo más combinable y podrás ponértela tanto con unos vaqueros para un estilo más desenfadado como con una falda o pantalones de pinzas para ocasiones más formales. Está disponible en tiendas físicas de Sfera o en la web de El Corte Inglés a un precio de 19,99 euros.