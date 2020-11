La oferta chollo de Movistar+, HBO y Amazon Prime Video para el Black Friday

25 de noviembre de 2020 (16:54 CET)

Las plataformas de vídeo bajo demanda se han convertido en la mejor solución de entretenimiento para aquellos que están hartos de la programación que ofrecen las televisiones en España, que siendo sinceros, cada día vale menos. Así que si estabas pensando en darte de alta en alguna de las compañías, este es un muy buen momento, pues muchas de ellas ofrecen descuentos estos días con motivo del Black Friday que se celebra este viernes. Por ejemplo, HBO España, Movistar+ Lite o Amazon Prime Video.

HBO

La plataforma ofrece para España series como ‘Patria’, ‘Years and years’ o ’30 monedas’, que se estrena en los próximos días. La suscripción a HBO España cuesta habitualmente 107 euros al año. Sin embargo, en Aliexpress puedes encontrar cupones que dejan el precio anual de HBO España en 80,91 euros (con 3 meses gratis), el de 6 meses en 44,95 € (1 mes gratis) o el de tres meses por 26,97 €, con la ventaja de los puedes regalar estas navidades.

Movistar+

El pack Lite de la plataforma de Telefónica cuesta habitualmente 16 euros al mes. Sin embargo, si lo contratas ahora, solo pagarás 8 euros al mes hasta 2021. Eso sí: ten en cuenta que esto es solo para nuevos registros.

Amazon Prime

Amazon no ofrece ninguna oferta propiamente dicho. Suficientes descuentos disponen estos días para muchos de los productos de su catálogo. No obstante, recuerda que puedes probar gratuitamente la plataforma de Prime Video y disfrutar de series como The Boys o películas como ‘Padre no hay más que uno’ o la oscarizada ‘1917’ durante un mes. Además, a partir de entonces la cuota es de 36 euros al año (3 € al mes), con lo que estamos ante una de las plataformas más económicas y recomendables.

Y atención, porque si eres estudiante, solo pagarás la mitad, además de tener 90 días de prueba gratuita. Asimismo, su buscas encontrarás descuentos de hasta el 50% en películas de alquiler o venta.