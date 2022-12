Lidl tiene el set para dejar a tu mascota a punto sin necesidad de llevarlo a la peluquería

Todo aquel que tenga una mascota, es consciente de que el cuidado de la misma va mucho más allá de ponerle un plato de comida tres veces al día y sacarla a pasear las veces necesarias para que haga sus necesidades. Los cuidados de un amigo peludo van mucho más allá, desde necesidades físicas hasta necesidades emocionales.

Esto es un hecho del que son totalmente conscientes en plataformas como Lidl, donde su catálogo dirigido a las mascotas es considerablemente alto. Sin ir más lejos, la higiene de nuestra mascota es algo que también recae directamente sobre nosotros, y el hecho de no mantenerla totalmente cuidada podría derivar en problemas de salud para nuestra mascota.

Lidl te ayuda a mantener a tu mascota saludable y presentable

Como es de esperar, el pelaje es uno de los aspectos que más debemos cuidar, sobre todo en el caso de los perros, ya que los gatos se encargan ellos mismos de su limpieza. No obstante, con los canes, somos nosotros quienes debemos no solo mantenerlos limpios, sino con un pelaje que se mantenga a una largura considerable para no molestar a nuestra mascota.

La cuchilla para mascotas inalámbrica, disponible en Lidl.

Lo más recomendable para mantener a raya esta higiene, es llevar a nuestra mascota a una peluquería canina cada cierto tiempo. Sin embargo, por motivos de tiempo, o porque no tengamos ninguna cerca, no siempre es posible. Es por ello que, desde Lidl, nos ofrecen el set inalámbrico para el cuidado de mascotas, que nos ofrece todo lo necesario para mantener la mencionada higiene de nuestras mascotas en perfecto estado.

El aparato principal de este set es una cuchilla de titanio con hojas de cerámica, cuya principal función es ayudarnos a recortar el pelo de nuestra mascota. Es regulable hasta en cinco posiciones, que dejan una largura que abarca desde los 0’8 milímetros hasta los 2’0 milímetros. Un aparato que, por otra parte, es sumamente cómodo de utilizar, dado su carácter inalámbrico, que nos permite manejar la cuchilla libremente sin estar sujetos al lío de cables durante una duración de hasta 60 minutos.

Incluye también una serie de accesorios que nos permiten llevar a cabo un corte homogéneo que le brinde a nuestra mascota un aspecto profesional, que incluye desde un recortador especial para las patas de los peludos, un cepillo de limpieza, una tijera, un peine y aceite para la propia cuchilla. Todo ello explicado según un manual de instrucciones.

Un producto con el que Lidl evidencia una vez más el cuidado con detalle que nos permiten realizar sobre nuestros compañeros peludos, a los que es conveniente mantener siempre contentos, cuidados, y presentables. Todo ello, de la mano de un set que podréis encontrar en la propia página web de Lidl por un precio de 26,99 euros.