Lista de espera disparada con el vestido de Zara que es un éxito en España nada más llegar

Aunque las temperaturas empiecen a descender, no queremos renunciar a la elegancia. Otoño es una estación en la que tenemos infinidad de compromisos profesionales y personales y debemos estar siempre a la altura. Hemos decidido que ya no vamos a renunciar a aquellas prendas que nos puedan parecer veraniegas, ya no. Ahora es posible llevar un vestido fino de tirantes si sabes combinarlo. Esta temporada el vestido lencero está de moda. Lo hemos descubierto gracias a Zara.

Te presentamos un vestido lencero satinado de largo midi de Zara que ya está empezando a agotarse, por algo será. Nosotros hemos conseguido hacernos con uno, pero probablemente tú ya no puedes hacerlo. Mientras estás leyendo este artículo se está agotando. Por experiencia creemos que va a dejar de estar disponible en cuestión de horas. Hoy es su último día.

Zara repondrá su vestido más elegante para este otoño

Por suerte, siempre que Zara ve que una prenda es un éxito repone unidades. Ya ha colocado el botón de lista de espera para que puedas apuntarte y conseguir el tuyo próximamente, desconocemos cuándo. Cuando te envíen el aviso de reposición más vale que entres en la web al momento porque volverá a suceder lo mismo. Sabemos que hay una larga lista de espera, con eso te lo decimos todos.

“Este vestido lencero satinado se trata de una pieza de largo midi con tirante fino, escote recto, un color azul muy especial y un drapeado lateral realmente mágico“, nos detallan. Lo que más nos gusta de esta prenda es su elegancia. Nos sirve para cualquier evento, ideal para salir de noche. Su precio es de lo más económico, por este motivo se está agotando tan rápido. Tan solo 25,95 euros.