Tinder se ha convertido en una herramienta muy utilizada tanto por hombres como por mujeres a la hora de ligar. Una aplicación para conocer personas que, si bien es cierto que facilita en muchos casos el primer contacto, no deja de ser una herramienta, no una solución.

Es por eso que no son pocos ni pocas los que se frustran al ver que, o bien no reciben ningún match o bien sus conversaciones no son los suficientemente fluidas como para que llegue a una primera cita.

En este sentido, al final Tinder no deja de ser como en la vida real, cuando en una situación de primera toma de contacto hay ciertas cosas que se deben hacer y ciertas cosas que es mejor evitar.

Los mejores trucos para ligar en Tinder

Como apuntan en Código Único, uno de los principales errores que debes evitar en los primeros momentos de las conversaciones virtuales es el de ser demasiado seco o, simplemente, no sorprender.

Preguntas cómo “¿Qué tal?” o primeras frases como “Hola guapa” o “Hola guapo” no son precisamente las que más llaman la atención de la otra persona. Es por eso que es mucho mejor empezar con una introducción quizás que derive en una conversación más larga (ojo, que no profunda) cómo “¿Cuál ha sido la manera más original que te han planteado para iniciar la conversación?” o “¿Qué es lo peor que te han dicho?”.

De esta forma, si el otro o la otra están interesados en ti, respondiendo a la pregunta ya habrá mucho más encima de la mesa con lo que poder seguir manejando nuestras cartas.

Un tercer truco es, aunque parezca más que obvio, evitar cualquier tipo de error ortográfico, sobre todo aquellos propios de edades muy jóvenes como “k tal?” o “hola wapa”.

Por otro lado, un buen trabajo de investigación puede ayudarte mucho en ciertos momentos. De ahí que no sea una mala idea entrar en su perfil, ver cuáles son sus gustos y sorprender con un comentario sutil sobre ellos.

Por último, un recurso cada vez más habitual: un GIF. Un nuevo lenguaje propio de las redes sociales en el que aparece el sentido del humor, pieza clave para que tus conversaciones no se estanquen.