Mango tiene los vaqueros (29,99 euros) que llevabas años esperando llegaran a España

Todavía no hemos vivido un importante descenso de las temperaturas. Aunque sabemos que el frío está muy cerca, aún podemos sacarle partido a esos vestidos, shorts y minifaldas del verano. En algunos casos poniéndonos unos leggins debajo o unas botas de caña alta. Sin embargo, a estas prendas les queda muy poca vida útil, por lo menos este año. Es hora de ir haciendo un cambio en tu armario y comprar los básicos que te falten o necesites renovar. Y seguro que cae alguna tendencia.

Respecto a la parte de arriba sabemos que los jerséis, las chaquetas y los abrigos van a ser un indispensable. En cuanto al calzado, como hace varios años, las botas son las protagonistas. ¿Y para cubrir nuestras piernas? Este año, el pantalón va a ser el rey de las ventas. Pero no uno cualquiera.

El pantalón con estampado a cuadros va a ser un indispensable de la temporada

En esta temporada se van a llevar los pantalones con estampado de cuadros. Sean más grandes o pequeños, más coloridos o menos. Y serán más exitosos si son jeans, ya que estos son atemporales y muy versátiles. Éste nunca falla en ninguna colección. Hay algunos a todo color y hay otros más discretos y elegantes, como es el caso de la última prenda de Mango. Nos encontramos ante unos jeans totalmente rectos para estilizar nuestra figura con un estampado de cuadros estilo damero.

Están disponibles tanto en web como en tienda a un precio de 29,99 euros. Las tallas que se pueden encontrar van desde la 32 hasta la 46. No obstante, tenemos que decir que la talla 44 ya no está disponible. Esto quiere decir que no tardaremos en contaros que se han agotado, tiene toda la pinta. Son unos pantalones cómodos y se adaptan a los cuerpos. Solo disponible en estampado negro. Pásate por Mango.