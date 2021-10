Para unas es un horror y para otras el abrigo de Mango más original del momento: júzgalo tu misma

El animal print ha llegado para quedarse en este 2021 y cada vez lo vemos en más prendas diferentes. Se comenzó a poner de moda en pantalones y jerseis y ahora llega con fuerza al mundo de los abrigos. Mango tiene uno que no dejará indiferente a nadie, para bien o para mal.

Pese a que cuando llega el invierno priorizamos el calor de las prendas a su originalidad, lo cierto es que Mango en esta ocasión ha apostado claramente a por lo segundo con un abrigo de cuadros blancos y negros que bien podría pasar por tablero de ajedrez.

Abrigo de Mango

Este abrigo digno de Cruella de Vil está hecho con un pelo muy suave que dan ganas de tocar. Los cuadrados son muy grandes, rectos y bastante clásicos. Los botones son a presión y posee un forro interior. Realmente no hay florituras en esta pieza original a la par de clásica.

Su precio es de 119,99 euros. No es un abrigo low cost, pero es seguro que lo veremos bastante este otoño-invierno ya que marca la diferencia por su originalidad sin dejar de ser un abrigo que se pueda usar en el día a día. En cuanto a tallaje, lo encontramos de las tallas XXS hasta la XL, por lo que no debería dar muchos problemas para encontrar el ideal para nosotras.

Un abrigo conflictivo

El diseño original del abrigo de Mango ha levantado ciertas polémicas en las redes sociales. Y es que no hay una clara opinión sobre si nos gusta o lo odiamos. Es una prenda arriesgada, no muy barata, pero que no dejará indiferente a nadie y eso ha provocado que a la gente que le guste le encantará y por lo contrario a las que no les parezca atractivo le pondrán la cruz de una manera muy rápida.