Mercadona lanza un producto americano con ingredientes naturales que causa furor

En España, son prácticamente interminables las opciones entre las que podemos elegir dónde hacer la compra semanal. Y es que la oferta de supermercados es tan amplia que podíamos ir durante un mes entero a hacer la compra a plataformas distintas sin tener que repetir. No obstante, hay algunos que cuentan con una clientela más fiel que otros. Y una de las cadenas que cuenta con más adeptos es, sin duda, Mercadona.

Algo que no ha llegado producto de la casualidad a la cadena valenciana. Y es que el supermercado de Juan Roig es, desde hace muchos años, la gran referencia dentro del sector de la alimentación. Algo que se debe a factores tales como la relación calidad precio de los productos o la variedad de su catálogo.

Precisamente este segundo punto es el que lleva a Mercadona a ganarse ese papel preponderante dentro del ámbito de los supermercados. Y es que la variedad en su oferta, así como la constante innovación a la que se somete su catálogo, están a la orden del día.

Mercadona trae un producto de lo más americano

Además, entre todas las novedades que llegan semana tras semana al catálogo de Mercadona, podemos encontrar productos de todo tipo y de diversa procedencia. Y es que otro de los motivos por lo que Mercadona fideliza tal masa de clientes, es porque ofrece productos de otras culturas que no se pueden encontrar en otro sitio. Es el caso de la crema de cacahuete 100% crunchy.

La crema de cacahuetes 100% crunchy de Hacendado, disponible en Mercadona.

A pesar de que se sobreentiende que estamos hablando de un producto no muy beneficioso para la salud, esta crema de cacahuete de Hacendado cuenta con una gran ventaja: en su composición podemos encontrar única y exclusivamente cacahuete, siendo este su único ingrediente. No podemos encontrar azúcares, ni ningún tipo de aditivo o añadido.

No obstante, esto no quiere decir que sea un producto del que sea recomendable abusar, pues por encima de todo, es importante recalcar que el cacahuete es el fruto seco más calórico que nos podemos encontrar. No obstante, sus valores nutricionales revelan otros aspectos que también hacen de este un producto muy interesante: solo presenta 3’6 gramos de azúcar por cada 100 de producto, y, por otro lado, tiene 30 gramos de proteínas en la misma cantidad de producto.

Una novedad con la que Mercadona demuestra su interés por satisfacer los gustos de todos sus clientes, de la mano de un producto que proviene de otra gastronomía, y que podremos encontrar en tarros de 500 gramos por un precio de 3,10 euros en los lineales de la cadena valenciana.