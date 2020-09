09 de septiembre de 2020 (14:05 CET)

Mercadona ha cogido la costumbre de retirar algunos productos de su marca que volvían locos a algunos de sus compradores, para descontinuarlos o simplemente cambiarlos por otros parecidos. Hace poco pasó con algunos sabores de helado en tarrina y ahora ha pasado con una sopa de sobre.

Se trata de la Sopa Jardinera de Hacendado, un caldo de sobre hecho de verduras donde cada sobre daba para una ración de dos comensales: 2x4 personas, decía el envase. Este producto de cocina rápida solo necesitaba 10 minutos de cocción en el fuego para estar listo en la mesa.

La desaparición de este producto ha generado indignación en algunos usuarios de Twitter: "Hola Mercadona, ¿ya no existe la sopa jardinera Hacendado? Hace semanas que no la encuentro en ningún super. Gracias". Mercadona ha sido tajante: "Buenos días, Juana. Gracias por escribirnos. Lo sentimos, pero ya no tenemos este producto en nuestras tiendas. ¿Qué te gustaba de esta sopa? Nos gustaría pasar nota a los responsables. Un saludo".

Hola, @Mercadona, ya no existe la sopa jardinera Hacendado? Hace semanas no la encuentro en ningún súper. Gracias. pic.twitter.com/9OzdR7BaA4 — Juana Patricia (@juanapatricia23) September 8, 2020

Otra usuaria ha expresado su indignación tras conocer la supresión de esta sopa de sobre: "Pues es la única de sobre que me gustaba el sabor. Gracias". Mucho más dura ha sido otra usuaria a través de Twitter: "Jamás os perdonaré haberme dejado sin sopa jardinera en el mercadona, hijos de fruta".

Pues es la única de sobre que me gustaba el sabor ☺

Gracias. — Juana Patricia (@juanapatricia23) September 9, 2020

Jamás os perdonaré haberme dejado sin sopa jardinera en el mercadona, hijos de fruta. — Mire Phoenix (@Miregui19) June 4, 2020

Este no es el único producto que Mercadona ha retirado recientemente de su catálogo. Mercadona también ha quitado de circulación sus estropajos para limpieza delicada de El Bosque Verde. Un usuario preguntó por Twitter a la compañía: "Hace meses que paso por el reparto de limpieza y no encuentro esos estropajos. ¿Van a volver a estar? Mercadona de Zona Franca, Barcelona".

Mercadona otra vez volvió a confirmar los peores presagios: "Buenos días Andrea, actualmente no tenemos disponible este estropajo en este formato. No obstante, haremos llegar tus comentarios a los responsables manifestando tu deseo de querer tenerlos de nuevo en nuestros lineales. Un saludo y disculpa las molestias".

Buenos días Andrea, actualmente no tenemos disponible este estropajo en este formato. No obstante, haremos llegar tus comentarios a los responsables manifestando tu deseo de querer tenerlos de nuevo en nuestros lineales. Un saludo y disculpa las molestias. — Mercadona (@Mercadona) September 9, 2020

Mercadona retira el gazpacho García Millán

Mercadona sembró la polémica en verano por la retirada del Gazpacho García Millán para sustituirlo por uno de la marca Hacendado. La supresión de este refrescante alimento veraniego natural y sin pasteurizar --de corta duración originario de Andalucía-- despertó la profunda ira de los fieles más adeptos, que recriminaron a la firma de Juan Roig que suprimera este manjar.

"Cosas que recomiendo: gazpacho García Millán. Tremendamente bueno, lo mejor que he probado, la thermomix no ha vuelto a hacer un gazpacho o salmorejo", explicó entonces un usuario de Twitter que consumía este producto. Además, indica dónde comprarlo: "Parece que Mercadona lo ha quitado de su surtido, así que cómpralo en Lidl o El Jamón".

Cosas que recomiendo: gazpacho García Millán. Tremendamente bueno, lo mejor que he probado, la thermomix no ha vuelto a hacer un gazpacho o salmorejo. Parece que @Mercadona lo ha quitado de su surtido así que cómpralo en @lidlespana o El jamón. Yo #productoandaluz pic.twitter.com/WEr2LHaDlH — Saúl Narbona (@saulnarbona) June 24, 2020