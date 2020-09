Mercadona desata las quejas al retirar su pizza de pesto

15 de septiembre de 2020 (09:28 CET)

De todos los productos de los que dispone Mercadona, la pizza de mozzarela y pesto era de los más populares entre los clientes. El supermercado ha decidido retirar este manjar, por lo que los lamentos de los usuarios no se han hecho esperar en Twitter. “¿Para que quitan la pizza pesto?”, se pregunta Alberto Duarte. “Es lo peor que han hecho. Me han arruinado la vida. Esa pizza era gloria”, continúa.

@Mercadona Para que quitan la pizza pesto, es lo peor que han hecho. Me han arruinado la vida, esa pizza era gloria. pic.twitter.com/gKnM1HBzR5 — Duarte🇮🇨 (@albertoduaarte) September 14, 2020

Y es que hace ya varios días que la red social se llenaba de personas que, de forma desesperada, preguntaban si este producto simplemente se había agotado o había sido retirado del mercado.

@Mercadona que ha pasado con vuestra pizza de pesto verde, tomates cherry y bacon?? No las encuentro por ninguno sitio!!😱 — Manuel De La Haza Lora (@manuel_haza) September 2, 2020

Hola @Mercadona. Llevo dos semanas que no encuentro la pizza de pesto. A que se debe? Por favor, decídme que no la habéis retirado también🙏...Está pizza me encanta 😰 pic.twitter.com/HhUeQ2KIQ9 — Anabel (@anabellual) August 29, 2020 @Mercadona buenas me podían decir que ha pasado con la pizza congelada de pesto y tomates cherry???

Y ya que estamos preguntando, yo que doy adicta a sus aceitunas gazpachas, porque últimamente le ponen coliflor???? Era necesario??? Gracias — Elo💞💞💚🇪🇦 (@Elofotos2) August 26, 2020

Este lunes Mercadona les sacó de dudas: “Efectivamente, ya no tenemos pizza con pesto en nuestro surtido”, confirmó el supermercado.

Buenos días, Lluvia. Efectivamente, ya no tenemos la pizza con pesto en nuestro surtido. No obstante, trasladamos tu interés para que los responsables lo tengan en cuenta. Un saludo. — Mercadona (@Mercadona) September 14, 2020

Esta triste noticia ha enfadado a los clientes que, desde hace ya semanas, lamentaban que esta pizza de mozzarela y pesto no estuviera en sus neveras. "Primero me quita la pizza de espinacas y queso de cabra, no contento con eso ahora también me deja sin la pesto. ¿Qué será lo siguiente?", lamentó @xKissmysoulx

Señor Fernando Roig: primero me quita la pizza de espinacas y queso de cabra, no contento con eso ahora también me deja sin la pesto.

¿Cuál es la siguiente putada? ¿Suprimir la @7UP?

No puc més @Mercadona — Antisocial✈️ (@xKissmysoulx) August 22, 2020

Necesitamos la pizza de pesto y la patatas de miel y mostaza @Mercadona — Sofoo (@SofiaRomo13) September 12, 2020

Incluso un tuiteró retó a la cadena de Juan Roig: "Si sois tan buenos, ¡qué vuelva la pizza de pesto!".

Si sois tan buenos, que vuelva la pizza de pesto! — Wolf (@WolfenESP) August 31, 2020