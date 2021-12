No tiene azúcares, ni gluten, está en Carrefour y se ha convertido en el chocolate top ventas del momento

Por mucho que Carrefour lleve muchos años apostando por una ampliación constante de sus categorías de productos, con cada vez más electrodomésticos, más productos de electrónica, más gadgets o más ropa, entre otros, la alimentación sigue siendo uno de sus puntos fuertes.

De hecho, la cadena francesa sigue teniendo en sus categorías clásicas, alimentación, limpieza y productos de cuidado personal, sus tres mejores armas en la cada vez más dura lucha con Lidl por consolidarse en el segundo puesto en cuanto a cuota de mercado en nuestro país.

Es por eso que, siendo además una cadena en la que siempre intentan cubrir todas y cada una de las necesidades de sus clientes con una oferta de productos en muchos casos mayor que en otras cadenas, los galos llevan tiempo apostando por un chocolate que es ya uno de los top ventas en España.

El chocolate Valor que arrasa en Carrefour

No es otro que uno de los chocolates de la marca Valor que, desde luego, es ya uno de los más exitosos por su excelente relación calidad/precio. No es que sea un secreto que, por mucho que el chocolate en sí no es un alimento que pueda ser considerado como poco saludable, sí que es recomendable comerlo en pequeñas dosis.

El Chocolate puro de Valor sin azúcares que arrasa en Carrefour

Es por eso que Carrefour está potenciando las ventas de uno de los chocolates más saludables en este sentido. No es otro que el Chocolate puro de Valor sin azúcares, un chocolate que, además, llega sin gluten y, por lo tanto apto para celíacos.

La tableta de 100 gramos tiene un precio en Carrefour, como bien podemos ver en la tienda online de la cadena francesa, de 1,78 euros, un precio muy top que está ayudando a que, día a día, sean cada vez más los que opten por él.