Los nutricionistas hablan claro: estos productos son una bomba

📈 6 productos que no consumiría: 🥩 Fake Meat: ni me voy a parar a desarrollar 🍳 Claras de Huevo: no me gusta separar lo que Dios ha unido, ni mucho menos perderme los nutrientes de la yema, consumir claras contenidas en un plástico y pensar que esto puede beneficiarme de ninguna forma 🌻 Aceites de Semillas (Girasol, Soja, Colza…). Bombas proinflamatorias que necesitan de un tratamiento con lejía para que te las puedas llevar a la boca. Mejor toma Aceite de Oliva, Aguacate y Coco, y grasas animales como la mantequilla, el ghee o el sebo de vaca 🧃 Zumos de Frutas, mucho menos aquellos con azúcares añadidos, colorantes, conservantes etc. Nunca podrías tomarte su equivalente en fruta de verdad. Si lo vas a consumir, como es mi caso con el de Naranja, que sea recién exprimido y acompañado de otra comida 🍦 Productos con Proteína Añadida: en serio, come carne y pescados de calidad y déjate de historias 🐷 Embutidos que tienen más ingredientes de los que ninguna carne tendría jamás. Cuando compres alguno, busca que estén conservados con sal (por ejemplo, jamón ibérico, lomo, etc) con un tratado tradicional