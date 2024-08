La OCU denuncia la última cláusula abusiva de los aerolíneas: no volverás a pagar de más

Desde hace ya varios años, la proliferación de aerolíneas low-cost ha supuesto una gran innovación a la hora de viajar. Y es que, de la mano de su aparición, ahora es posible viajar a prácticamente cualquier rincón del mundo por un precio muy inferior al determinado por los billetes de avión de compañías estándar.

Y es que la posibilidad de encontrar un vuelo continental por menos de 30 euros no solo ahora es posible, sino que, en función del destino y las fechas seleccionadas, también es posible hacerlo por un precio considerablemente menor. Sin embargo, no todo lo que rodea a estas compañías es positivo, ya que cuentan con ciertas cláusulas que no son del todo amables con el cliente.

La última práctica de las compañías de avión que denuncia la OCU

Precisamente por ello, desde la OCU no quieren perder ningún tipo de detalle en lo que respecta a ciertas prácticas llevadas a cabo no solo por las aerolíneas low-cost, sino por todas. Recientemente, vimos cómo la OCU instaba a los usuarios a reclamar el dinero cobrado por llevar equipaje de mano, puesto que lo consideraban un derecho fundamental del cliente, del mismo modo que cobrar por ello una cláusula abusiva.

Sin embargo, esta no es, ni de lejos, la única cláusula abusiva de las aerolíneas. Otra de ellas tiene que ver con los errores a la hora de formalizar una compra. Es posible que, a la hora de comprar nuestro billete, por las prisas o por cualquier otro motivo, nos equivoquemos con una letra de nuestro nombre o con un número de nuestro DNI. El problema viene cuando, al querer corregir este error, las compañías cobran a sus clientes por llevar a cabo dicho cambio.

Una práctica que la OCU, tras la resolución firmada por la Agencia Española de Protección de Datos, no ha dudado en denunciar. Y es que esta agencia ha dictado una sentencia que obliga a todas las aerolíneas y agencias de viajes a dejar de cobrar a los pasajeros por error tipográficos a la hora de formalizar cualquier tipo de reserva. Pero, ¿cómo lo han conseguido? Gracias al derecho de rectificación del cliente.

Un derecho que se encuentra recogido en la normativa de protección de datos, y manifiesta que cualquier tipo de error a la hora de formalizar una compra online, no puede ser cobrado. En definitiva, esta resolución prohíbe a las aerolíneas cobrar por corregir una errata en la formalización, siempre y cuando, evidentemente, el beneficiado de dicho cambio vaya a ser la misma persona que compró el billete.

Esto quiere decir que esta resolución ampara únicamente a las personas afectadas por un error para sí mismos, para lo cual tendrán que adjuntar como prueba una copia del DNI. En el caso de querer cambiar de pasajeros, esta norma no se aplica del mismo modo, y sería necesario comprar otro billete o pagar por el cambio. No obstante, si en un próximo vuelo te cobran por corregir una de estas erratas, podrás solventarlo recurriendo al derecho de rectificación en el servicio de atención al cliente de la propia compañía o, si no te contestan en un plazo de un mes, en la propia sede de la Agencia de Protección de Datos.