La denuncia de la OCU con la que las aerolíneas tengan que devolver dinero a los usuarios

El verano es la época favorita de millones de personas para viajar por cualquier rincón del mundo y disfrutar de una merecida desconexión de la rutina. De hecho, con el paso de las décadas, los viajes intercontinentales son económicamente más factibles conforme pasan los años, gracias, en gran parte, a la aparición de aerolíneas low-cost que hacen estos vuelos accesibles para todos.

Y es que de la mano de plataformas como Ryanair, EasyJet, Wizzair o Vueling, es posible encontrar billetes a un precio irrisorio para viajar por toda Europa, o incluso para encontrar un vuelo a otro país, siempre y cuando se haga con el tiempo debido. No obstante, estos bajos precios no implican que estas aerolíneas no lleven a cabo cláusulas abusivas. Y en la OCU están dispuestos a acabar con ello.

La OCU se planta frente a las cláusulas abusivas de las aerolíneas

Por lo general, y salvo alguna excepción, estas aerolíneas permiten la presencia de una maleta de cabina por persona sin tener que facturar. Es importante revisar las cláusulas de cada aerolínea, pero, por lo general, no suelen poner problema si se cumple esto. No obstante, existe una cláusula abusiva que consiste en cobrar a los viajeros tasas adicionales por el equipaje de mano.

Una práctica que desde la OCU han denominado como abusiva, ya que, desde un primer momento, esta práctica no consta en las políticas de equipaje de estas aerolíneas. No obstante, se ha convertido en un hecho bastante habitual que estas aerolíneas determinen en sus sitios web un vuelo a un precio concreto, para luego cobrar tasas extras por otros conceptos, como puede ser, sin ir más lejos, el cobro del equipaje de mano.

Y es que la OCU no se basa en las opiniones de los usuarios para hacer frente a este problema, sino que el Tribunal Europeo de Justicia determina que el equipaje de mano debe considerarse un aspecto necesario del transporte de los pasajeros de un avión, remarcando que no debe generar cargos adicionales si cumple unos requisitos razonables en lo relativo al peso y las dimensiones de ese equipaje.

La OCU denuncia que se han visto casos en los que varias de estas compañías low-cost han impuesto cargos de hasta 75 euros a los usuarios por el simple hecho de volar con su equipaje de mano. Una práctica abusiva respecto a la OCU se han mostrado totalmente en contra, ya que, tal y como aseguran en su página web, viajar con tu maleta de mano es un derecho, no un lujo.

Pero es que todo ello ha ido incluso un paso más allá, ya que la propia OCU ha abierto un espacio en el que brinda a sus usuarios la posibilidad de reclamar acciones legales contra estos abusos para los damnificados. Un sitio web en el que te puedes inscribir a través de este enlace, que cuenta con cerca de 3.000 usuarios escritos, y a partir del cual, desde la OCU, pretenden que las aerolíneas devuelvan el dinero a los clientes damnificados por este tipo de abusos.