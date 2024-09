La OCU lo confirma: Es el momento ideal para cambiar de iPhone

La llegada del mes de septiembre es sinónimo de muchas cosas. En términos globales, este mes suele ser relacionado con el fin del verano. Sin embargo, desde el punto de vista tecnológico, aquellos seguidores más acérrimos de marcas como Apple esperan como agua de mayo el mes de septiembre porque es el mes en el que la marca anuncia el nuevo iPhone.

Por supuesto, este 2024 no iba a ser la excepción, y el anuncio del nuevo iPhone 16 ha causado auténtico furor entre los amantes de la tecnología. Un teléfono que cuenta con una larga lista de mejoras y novedades pero que cuenta con el mismo inconveniente de siempre: un precio altísimo.

Los consejos de la OCU para ahorrar dinero en la compra de tu nuevo iPhone

Y es que, a pesar de que el modelo más básico ha sido lanzado al mercado al mismo precio al que lo hiciera su predecesor en 2023, por 959 euros, este sigue siendo un precio muy fuera de mercado para un amplísimo sector de gente que no puede permitirse tal desembolso en un teléfono móvil. Sin embargo, esto no implica que no sea posible comprar un iPhone a buen precio. Y para ello, la OCU tiene unos consejos.

Unos consejos que se aplican a los teléfonos de Apple del mismo modo que a prácticamente todos los dispositivos tecnológicos que llegan al mercado: ir, como mínimo, una generación por detrás. Esto quiere decir que si quieres hacerte con uno de los iPhone más modernos, sería conveniente esperar a la salida del siguiente para comprar el actual. En este caso, siendo el iPhone 15 una muy buena opción.

El motivo escondido tras esto es que el lanzamiento de un nuevo dispositivo hace disminuir el de sus predecesores, tal y como pudimos ver en la rebaja que algunos modelos del iPhone 15 recibieron hace escasas semanas en plataformas como Amazon. Sin embargo, más allá del modelo, ¿cuándo es conveniente lanzarnos a comprar un nuevo iPhone?

Las fechas, claves para ahorrar dinero en la compra de tu iPhone

Tan importante es la elección de un modelo previo al más reciente como las propias fechas en las que decidamos acometer la compra. Y es que es importante tener en cuenta que el descenso de precios no es inmediato en lo que respecta a la salida del nuevo dispositivo. Y teniendo en cuenta que el iPhone 16 aterrizó oficialmente en el mercado el pasado 20 de septiembre, desde la OCU recomiendan esperar aún unas semanas más.

Es cierto que en plataformas como Amazon es actualmente posible encontrar rebajados distintos modelos del iPhone 15 y 14, pero no van más allá de descuentos casuales. Por ello, desde la OCU, teniendo en cuenta de que durante las próximas semanas aparecerán campañas tales como el Black Friday o el Cyber Monday, recomiendan esperar unas semanas más para lanzarte a comprar un iPhone previo al 16 y, además, hacerlo con un enorme descuento.