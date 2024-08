La OCU alerta sobre este peligroso truco con la vitrocerámica

Ni siquiera los múltiples avances tecnológicos de los que hemos sido testigos a lo largo de las últimas décadas han sido capaces de eliminar por completo de nuestras vidas tareas tan tediosas como la limpieza del hogar. Si bien han aparecido determinados dispositivos que facilitan esta limpieza, aún tenemos que llevar a cabo muchas de estas tareas del hogar a mano.

No obstante, lo que sí ha traído consigo la tecnología, y más concretamente las redes sociales, son todos esos pequeños life-hacks que ofrecen soluciones alternativas en forma de trucos que nos ayudarán a realizar la limpieza en casa de forma mucho más efectiva. Algo que podemos ver en plataformas como TikTok o Instagram. Sin embargo, no todo siempre es lo que parece.

El vídeo de TikTok que te ayuda a ‘limpiar la vitro’, desmontado

Y es que estas redes ofrecen a sus usuarios todo tipo de consejos para llevar a cabo de forma más efectiva tareas tan clásicas como limpiar la vitrocerámica. Sin embargo, es evidente que no siempre hay que fiarse de lo que nos cuentan las redes. Y un reciente vídeo de TikTok en el que una usuaria mostraba una forma supuestamente más efectiva de usar la vitrocerámica, ha generado reacciones completamente adversas.

En el vídeo, la usuaria cocinaba en la vitrocerámica colocando un trozo de papel entre la sartén y la placa de inducción. Todo ello, según ella, con el fin de evitar que las salpicaduras de aceite manchasen la vitrocerámica y, por ende, simplificar la limpieza posterior de la misma. Un alocado consejo que desde la OCU no han tardado en desmentir.

De primeras, parece un truco de lo más descabellado, pero ha sido la OCU la que se ha encargado de explicarnos por qué esto no es efectivo ni mucho menos seguro: “El papel puede arder a poco más de 200 ºC sin que le aplique una llama, y no es difícil que se llegue a alcanzar esa temperatura si, por ejemplo, calientas aceite en una sartén más de la cuenta o si te seca demasiado un guiso. Y cuando esa temperatura se alcance, se podría producir un incendio”.

No obstante, no es solo la OCU la que se pronuncia contra este tipo de métodos, sino que son los propios fabricantes de las placas los que desaconsejan no solo este método, sino el uso de cualquier elemento que interfiera entre la sartén y la placa de inducción, ya que muchas otras personas también hacen uso de papel de aluminio, ya que este no es inflamable en teoría, pero también podría tener consecuencias peligrosas en la cocina.

Desde la OCU, además, hacen hincapié en que existen métodos muy sencillos para limpiar la vitrocerámica sin necesidad de poner en riesgo tu integridad y la de tu hogar. Basta con esperar a que se enfríe y pasar una bayeta húmeda para eliminar la suciedad provocada por la preparación de la comida, y en el caso de que haya restos incrustados, también mencionan una larga lista de productos pensados para eliminarla sin rayar la placa.