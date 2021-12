Pantalones acampanados de piel firmados por Uterqüe conquistan a Amelia Bono y suben como le espuma

Seguro que ya has visto infinidad de prendas que tienes fichadas para el primer día de rebajas. Algunas no llegarán a ese día porque volarán con los Reyes. ¿Ya has hecho la carta? Seguro que en ella encontramos alguna prenda ropa. Pues nos vas a perdonar, pero vas a tener que incluir una más que a lo mejor has pasado por alto. O no, porque la ha lucido Amelia Bono y eso es señal de éxito.

Amelia Bono confía de nuevo en Uterqüe para despedir la Navidad

Ya sabéis que la influencer es una fanática de Uterqüe, el Zara de alta costura. Te presentamos unos pantalones que van a ser los más llévales este inicio de 2022. Son unos vaqueros que podrás llevar todos los días, con cualquier otra combinación, en cualquier momento y siempre que no sepas que ponerte. Los llamamos los pantalones comodín. Además, son tendencia porque están hechos de piel, la moda de este invierno.

Se trata de unos pantalones de piel acampanados que son perfectos para chicas bajitas, ya que estilizan y visualmente hacen el efecto de piernas más largas. Se trata de estos pantalones confeccionados en el piel de alta calidad, acampanado con abertura en el bajo y presenta cierre mediante cremallera y botón a contraste. Una prenda diseñada para un fit acomodado a la figura.

Amelia Bono ha lucido este ‘look’ con la chaqueta a juego. Del mismo color rojizo y efecto piel. Un conjunto con el que ha querido desearnos felices fiestas. “Feliz Navidad y feliz noche a todos familia! Os quiero y gracias por siempre estar ahí”, escribía.

Los pantalones de Amelia Bono son perfectos, pero también son caros. Es un gran inversión, pero también un importante desembolso. Si quieres tener unos pantalones para toda la vida deberás abonar 259 euros. Actualmente están disponibles en todas las tallas. Desde la XS a la L.

