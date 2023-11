¿Pueden los productos químicos de limpieza dañar nuestra salud? Los riesgos del ‘efecto cóctel’

Dentro del hogar, realizamos infinidad de tareas. Y entre todas ellas, la limpieza del hogar es un aspecto fundamental para convertir nuestra casa en un espacio agradable y acogedor en el cual poder vivir. Y esto engloba a muchos aspectos: la limpieza de los suelos, de las paredes, de los muebles…

Para llevar a cabo la limpieza de todas y cada una de estas estancias en nuestro hogar, es más que habitual utilizar todo tipo de productos de limpieza, pensados precisamente para eliminar de una manera efectiva todo rastro de suciedad en casa. Unos productos cuyo uso está comúnmente extendido, y rara vez nos paramos a pensar en los efectos que pueden tener sobre nuestras vidas.

No obstante, dado que la gran mayoría de estos son productos químicos, resulta lógico pensar que pueden tener efectos nocivos sobre nuestra salud. Y de hecho, tal y como aseguran infinidad de organismos de salud, el uso prolongado de este tipo de productos químicos puede conllevar efectos de lo más negativos para nuestra salud. Unos efectos de los que hoy os hablaremos, además de brindaros alguna alternativa menos nociva.

El peligro del uso de productos químicos en la limpieza del hogar

No obstante, es importante no hacer saltar las alarmas: los productos pasan controles de calidad, y, por sí mismos, no son lo suficientemente tóxicos como para generar un problema, ya que al emplearse diluidos en agua, no deberían generar ningún efecto nocivo para nuestra salud. El problema llega del denominado efecto cóctel, una práctica que consiste en la mezcla de varias sustancias para limpiar nuestro hogar.

Foto: Pexels.

Se cuentan por decenas las sustancias químicas que podemos encontrar en los lineales de nuestro supermercado más cercano, y muchas personas consideran que mezclar algunas de ellas nos brindará una limpieza más efectiva. Pero lo cierto es que se trata de una práctica sumamente peligrosa para nuestra salud, ya que no conocemos la reacción al mezclar dichos químicos.

Y es que el uso prolongado de este tipo de mezclas afecta directamente sobre el aire de nuestro hogar, el cual puede incluso llegar a convertirse en un espacio mucho más contaminado que el aire del exterior. Así lo aseguran los expertos de Laundry Pro, que buscan apostar por una limpieza sin químicos.

Los responsables de esta iniciativa van un paso más allá, y hablan sobre los problemas concretos que esta práctica puede suponer. Aseguran que un estudio relacionado con el asma, asegura que un 4% de los casos relativos a esta enfermedad, tiene una relación directa con una exposición prolongada a este tipo de productos químicos.

Además, hablan también sobre los efectos alérgenos que este tipo de productos puede provocar. Y es que el contacto directo de nuestra piel con una larga lista de detergentes puede provocar una reacción alérgica, aunque llevemos muchos años haciéndolo sin que hubiera tenido un efecto aparentemente relacionado.

Foto: Pexels.

Su uso prolongado también puede provocarnos otro tipo de problemas, como, por ejemplo, la conjuntivitis. Por todo esto, en la medida de lo posible, es fundamental evitar recurrir a las mezclas que dan nombre a ese efecto cóctel que tan perjudicial puede ser para nuestra salud a medio y largo plazo.

Por suerte, contamos con muchas otras alternativas para llevar a cabo una limpieza totalmente efectiva en nuestro hogar sin necesidad de recurrir a productos químicos. Entre muchos otros, el vinagre blanco actúa como un desinfectante ideal, el bicarbonato de sodio es otra opción de lo más extendida para eliminar hasta las manchas más complicadas, y los aceites esenciales son un producto utilizado para todo en el ámbito de la limpieza. Alternativas no solo más naturales, sino también mucho más saludables para poner fin a los problemas que pueden derivar del uso de los químicos en nuestro hogar.