Pull and Bear lanza una copia de su top ventas del verano pasado

Seguro que si te pones a pensar se te viene a la cabeza el top ventas de Pull and Bear del verano pasado un conjunto dos piezas de falda y camisa perfectos para ir a la playa que no paraste de ver en Instagram la temporada pasada.

Como hemos encontrado este lanzamiento gracias a Instagram ha sido la influencer smagazinebysusana la que nos ha mostrado los dos conjuntos que ha sacado Pull and Bear rememorando su top ventas del año pasado y alerta spoiler como adelanta la influencer tiene toda la pinta de que van a arrasar igual que el de la temporada pasada.

El primer conjunto que ha lanzado Pull and Bear se trata de una falda mini pareo y de estilo boho con diseño de estampado en tonos morados y rosaceos , detalle de nudo y flecos en el bajo. El precio de esta falda es de 22.99 euros. La camisola con el mismo estampado es de tipo oversize fluida de estilo boho , cuello mao, cierre de botones, de manga larga y en tejido ligero. Su precio es de 19.99 euros y está disponible desde la XS hasta la XL.

La otra opción es mucho más diferente al modelo que arraso en Pull and Bear la temporada pasada, este conjunto está compuesto por una blusa fluida larga estilo boho con cuello mao, cierre de botones y manga larga. Confeccionada en tejido ligero, su precio es de 19.99 euros. La otra parte del total look es una minifalda tipo pareo con el mismo estampado, detalle de nudo lateral y en tejido ligeramente elástico. Lo mejor de este conjunto es su estampado tie dye que está super en tendencia además sus tonos morados y salmón favorecen muchisimo el moreno lo que es un plus. El precio de está falda de de 17.99 euros.

Ambos conjuntos tienen mucha más vida fuera de la playa y además de junto pueden ir por separado por ejemplo cualquiera de los blusones puede ir genial con un short estilo chino y ser un look de oficina fantástico.

Date prisa por que estos conjuntos de Pull and Bear van a ser otro top ventas este verano.