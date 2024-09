Disfrutar de rebozados saludables ahora es posible gracias a Mercadona

Como todo el mundo sabe, una alimentación saludable es uno de los pilares fundamentales de un estilo de vida apto para todos los públicos. Sin embargo, incluso en la dieta más estricta del mundo, picar entre horas es una práctica que todos, en un momento u otro, hemos llevado a cabo. Sin embargo, esto no tiene por qué ser tan malo como pensamos.

Siempre que pensamos en la simple acción de matar el gusanillo, lo relacionamos con una mala práctica. Y es así cuando hablamos de ciertos snacks, como pueden ser las patatas fritas y todos los derivados ultraprocesados. No obstante, tenemos la suerte de contar con plataformas como Mercadona, que nos ofrecen alternativas de lo más versátiles para picar entre horas sin contar calorías.

El complemento de moda que arrasa en Mercadona por todos sus beneficios

En otros muchos casos, las calorías no vienen contadas por los snacks, sino por los suplementos de ciertos alimentos, como pueden ser los platos rebozados. No es un secreto para nadie que el pan rallado no es especialmente adaptable a ninguna dieta. Pero, ¿y si Mercadona hubiese fusionado los beneficios de los frutos secos como snack y como complemento? El resultado de esto es la harina de garbanzos que triunfa entre sus lineales.

Y es que con este complemento, podrás elaborar cualquier plato empanado sin necesidad de preocuparte, siendo un complemento ideal para rebozar carne, pescado o verduras. Del mismo modo, también es el complemento ideal para dar vida a platos aptos para cualquier persona, siendo un elemento más que habitual en la elaboración de tortillas veganas.

No obstante, más allá de su indudable versatilidad, es un producto que también destaca por sus incontables beneficios. Entre ellos, y debido a su alto contenido en fibra, se trata de un alimento que supone un chute de energía a nivel físico y mental, además de ser ideal para regular el tránsito intestinal. Todo ello por no mencionar su enorme cantidad de hierro, que lo convierte en un complemento imprescindible en la dieta de cualquier deportista.

Por otro lado, sus valores nutricionales también lo ubican como un alimento apto para todo el mundo. Al hecho de que es un producto elaborado a base de un 100% de harina de garbanzo, destacan también un bajo contenido de grasas saturadas y una cantidad muy escasa de calorías, lo que cambia por completo la concepción de disfrutar de uno de estos rebozados.

Si a todo esto le sumamos el hecho de que se trata de un producto apto para celiacos, estamos ante uno de esos alimentos de Mercadona llamados a complementar de forma saludable la dieta de miles de sus clientes. Y como guinda sobre el pastel, cabe destacar la posibilidad de encontrarlo en vuestro Mercadona más cercano a un gran precio, costando tan solo 2 euros cada uno de estos paquetes.