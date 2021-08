Shein tiene el bikini con el que Pilar Rubio ha recibido más críticas por abusar del Photoshop en Instagram

Shein sabe muy bien que, como ocurre también con otras firmas de ropa ‘low cost’ como Primark, buena parte de sus clientes acuden a ellos por sus precios. Precios que en muchos casos acaban siendo incluso más bajos que los que se pueden encontrar en Zara, Mango, H&M y compañía.

Eso sí, uno de los puntos clave que explica el éxito de esta firma china que tan sólo comercializa sus productos a través de su tienda online es que no escogen precisamente cualquier diseño para poner a la venta.

El catálogo de productos de Shein es cada vez mayor, y en este época del año aún son muchas las que acude a ellos en busca de bikinis con diseños que marcan tendencia pero a un precio muy pero que muy ajustado.

El bikini de Shein ‘inspirado’ en Pilar Rubio

En este sentido, es muy habitual encontrar en el catalogo de Shein prendas inspiradas en las que lucen estrellas mundiales como Jennifer López. Sin embargo, de vez en cuando los chinos optan por focalizar mucho más el mercado.

Ahora lo han hecho poniendo a la venta un bikini muy parecido al que ha lucido Pilar Rubio en una de sus últimas publicaciones en Instagram. En este caso, el bikini de Shein tiene un precio de 5 euros.

El bikini de Shein que está a la venta por tan sólo 5 euros

Un bikini que, en el caso de la imagen publicada por la mujer de Sergio Ramos, no es que haya sido precisamente el protagonista de la gran mayoría de comentarios. Y es que, como ha ocurrido en anteriores ocasiones, no han sido pocos los que han criticado a Pilar por abusar de los filtros y del Photoshop.

En la sección de comentarios se pueden leer opiniones cómo “Si publicases las fotos al natural, no crearías tanta controversia, se ven super retocadas”, “Demasiado filtro, no pareces tú”, “La foto no puede tener más retoques” o “Menos Photoshop”. Comentarios que ni afectan a Pilar, evidentemente, ni mucho menos a Shein.