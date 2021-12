Si buscas una lámpara con luz indirecta, Ikea tiene una de 7 euros sin nada que envidiar a las caras

Ikea es un lugar ideal para adquirir todo tipo de cosas para el hogar. No solo porque tenga una gran variedad, y se pueda encontrar absolutamente de todo, si no también por sus asumibles precios, que le hacen ser una de las tiendas con más éxito y popularidad en todo el Mundo. Y no es para menos, viendo que tienen productos como esta lámpara de luz indirecta, que se puede conseguir por tan solo siete euros. Su coste es ínfimo, pero sus ventajas con increíbles.

Lámpara Tâgarp

Para empezar, porque tiene una iluminación muy importante, y sirve para iluminar habitaciones realmente grandes, gracias a que la luz es indirecta. Es decir, que no da directamente al suelo, de modo que no resulta incómoda, ni da calor. Apunta hacia el techo, y eso le permite cubrir zonas mucho más amplias. La luz es difuminada, pero aún y así da la sensación de que está todo encendido, gracias a la claridad que aporta a la sala.

Está hecha a base de acero y revestimiento en polvo, pero la base es de plástico de polipropileno. Su potencia máxima es de 13 W, y su altura es de 180 centímetros. El diámetro del pie es de 21 cm, y el diámetro de la pantalla alcanza los 24. Por último, la longitud del cable, que casi llega al metro, pues es de 80 centímetros. Eso permite que se pueda conectar la lámpara prácticamente en cualquier rincón, con la certeza de que no va a haber problemas para conectarla.

La bombilla no está incluida

Lo único negativo es que la bombilla no viene incluida con la lámpara Tâgarp. Por siete euros, es algo que se podía esperar. Pero no hay motivos para preocuparse, pues en Ikea se pueden encontrar las LED E27 globo ópalo blanco, que son las que recomienda el fabricante.

Por tan solo 1,50 euros, se puede conseguir un par.