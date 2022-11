Stradivarius ya tiene su primer abrigo de borreguito para combinar con tus looks boho este invierno

El invierno está siendo bastante tardío este año, aunque es cierto que el otoño apenas acaba de comenzar, diciembre está ya a la vuelta de la esquina y parece que aún no llega el momento de estrenar ese plumas o abrigo de pelo que tanto nos gusta. Cadenas como Stradivarius acaban de añadir a sus nuevas colecciones algunas prendas que te vendrán genial cuando empiece el frío de verdad.

Cuando llega el mal tiempo, parece que da aún más pereza salir de casa. Sin embargo, si cuentas con las prendas adecuadas, te sentirás tan calentito que el frío no te impedirá disfrutar. Ya hemos fichado alguna que otra prenda, desde botas de borreguito hasta chalecos acolchados o algún que otro jersey, sin embargo, los abrigos siguen siendo claros protagonistas durante esta época del año.

El abrigo de borreguito de Stradivarius que te vendrá genial este invierno

Una prenda cómoda y calentita que además sea combinable y siente genial con tus mejores looks es todo lo que pedíamos para este invierno y Stradivarius no ha tardado en traerlo a sus estantes. La firma nos ha sorprendido con su primer abrigo de borreguito de la temporada, una apuesta segura para no pasar frío en los próximos meses.

Aunque es una prenda de un diseño bastante sencillo que nos recuerda a los abrigos de tela más tradicionales, la realidad es que puede convertirse en una de tus prendas estrella dentro de tu fondo de armario invernal. Es un abrigo de cuello de solapa y manga larga de lo más cómodo y combinable.

Cuenta con un cierre de botones a contraste cruzados en la parte delantera de la prenda, un cierre sencillo y tradicional. Es de una largura por encima de las rodillas, ideal para combinar tanto con unos pantalones de pinzas como con unos vaqueros o incluso con faldas y vestidos, ¡es perfecto para cualquier ocasión!

Está confeccionado en un 100% de poliéster, un material resistente y duradero con el que podrás tener un abrigo intacto y con mucho estilo durante años. Quedará genial con tus looks de estilo boho más invernales y está disponible en un tono blanco crudo tanto en tiendas físicas de Stradivarius como en las novedades de su página web a un precio de 59,99 euros.