Los trucos fundamentales para alargar la vida útil de tu ropa

Para muchas personas, comprar y estrenar una camiseta, sudadera, pantalón, o cualquier prenda, es un motivo de celebración. Todos tenemos en nuestro armario una prenda a la que le tenemos especial cariño, ya sea porque es nuestra favorita, porque encaja a la perfección con cualquier outfit, o porque es un regalo de un ser querido y cuenta con gran valor sentimental.

Sin embargo, el tiempo pasa factura para absolutamente todo, incluida la ropa. Por ello, es lógico que con el paso del tiempo, nuestras prendas favoritas van perdiendo color, los tejidos se van dando de sí, y nuestras prendas comienzan a lucir muy distintas respecto al momento que las estrenamos.

Un hecho que resulta totalmente inevitable ante el que no se puede hacer nada, ya que el uso, por definición, acaba generando esto en nuestras prendas, a pesar de los productos por los que pueden apostar plataformas como Mercadona. Sin embargo, lo cierto es que sí que hay algunas formas de alargar la vida útil de nuestras prendas, si bien no hasta el infinito, con un aspecto que nos permitirá ponernos nuestras prendas favoritas durante mucho más tiempo. Existen algunos consejos para ello, y hoy te contaremos algunos de ellos.

Consejos básicos para mantener nuestra ropa en buen estado

El primer aspecto resulta el más evidente. Y es que para mantener en buen estado nuestras prendas, parece lógico pensar que debemos lavarlas con un detergente de calidad. Pero esto no significa que haya que comprar el detergente más caro de la marco más prestigiosa del supermercado, sino aquel que más conveniente sea para una prenda concreta.

Podemos encontrarnos con todo tipo de blanqueadores, quitamanchas o suavizantes. Y como bien se dice desde hace décadas, cada maestrillo tiene su librillo, pero hay algunos conceptos básicos: apostas por remedios naturales como el jabón lagarto para eliminar las manchas, evitar detergentes que contengan fosfatos o sulfatos en su composición, o no utilizar grandes dosis de detergente en cada lavado.

El proceso de lavado también resulta fundamental a la hora de mantener nuestras prendas en buen estado. Por ello, la temperatura de lavado no es algo que debamos tomar a la ligera. Por ello, es conveniente separar la ropa según las características que más convenga a su tejido: algunos como el algodón encogerán si son lavados a una temperatura superior a 30 grados.

Muchas personas se enfrentan a la misma duda después de cada lavado: ¿es mejor tender la ropa o meterla en la secadora? A nivel de efectividad, la secadora es tal vez una solución más rápida y sencilla. Sin embargo, y regresando al punto anterior, la secadora emplea altas temperaturas, lo cual puede dañar los tejidos y acortar sus fibras. Por ello, ante la duda, la opción idónea parece evidente, y es que tender la ropa a la larga es mucho más beneficioso para tus prendas.

Por último, pero no menos importante, es imprescindible también tener en cuenta el cuidado de la ropa una vez que termina el lavado. En algunas ocasiones, fruto de las prisas, tendemos a no colocar la ropa en la forma en la que debemos hacerlo. Hacer una montonera de ropa, no vaciar los bolsillos, o no estirarla correctamente, tiene efectos negativos a largo plazo.

Y es que con la práctica de cada una de estas acciones los tejidos sufren y se deforman, por lo que es importante también tratar con cuidado y cariño a todas nuestras prendas: estirar las mangas, doblarlas o colgarlas en el armario debidamente… Pequeñas acciones que apenas nos llevarán unos segundos y que, a la larga, tendrán un efecto de lo más positivo sobre nuestras prendas.

Unas nociones básicas y muy sencillas de cumplir, de la mano de las cuales podremos alargar la vida útil de toda nuestra ropa, permitiéndonos disfrutar durante más tiempo de nuestras prendas favoritas y, además, ahorrándonos un dinero que podremos invertir en otros aspectos más importantes.