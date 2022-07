El vestido tropical de Paula Echevarría está rebajado y a punto de agotarse

Paula Echevarría tiene una agenda muy apretada y eso hace que sus looks en redes sociales sean constantes y una gran fuente de inspiración para todas, lo mejor es que la actriz e influencer no suele repetir look. Como mucho combina las prendas de otra manera que casi casi pasa totalmente por desapercibido.

La última elección de Paula Echevarría, ha conseguido miles de likes y comentarios en su feed de Instagram. En concreto ha lucido un vestido largo, con un potente estampado que tiene las mangas abullonadas. Lo mejor es tiene un apetitoso descuento y que tiene mil posibilidades aunque lo peor es que empieza a agotarse.

Aunque la actriz ha etiquetado la marca la verdad que nos ha costado fichar este vestido ya que parece que es un top y una falda y no un vestido, pero ya confirmamos que el look que ha lucido Paula Echevarría es un vestido o mejor dicho vestidazo. Y es que la actriz nos volvió un poco locos porque a priori no parece el de Paula Echevarría porque la actriz lo lleva de tal manera que se le ve parte de la tripa. Pero si lo es y así lo ha confirmado Coosy en su red social, esto se puede deber a que sea multiposición para conseguir el efecto dos piezas de la influencer.

El vestido que ha llevado Paula Echevarría es un vestido confeccionado en algodón con estampado de palmeras. Con escote cruzado, manga abullonada y corte a la cintura con lazo. Un look ideal para un evento de día. Además está diseñado y confeccionado en sus talleres localizados en España, por lo que es una muy buena opción ya que la moda Made in Spain siempre es la mejor opción.

El vestido de Paula Echevarría está rebajado y se queda en 144 euros, si te gusta date prisa que está empezando a faltar las tallas.