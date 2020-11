El fabricante del remdesivir: "Estamos decepcionados con la OMS"

20 de noviembre de 2020 (17:25 CET)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dejado fuera de juego a Gilead tras desaconsejar el uso de su fármaco remdesivir contra el coronavirus. Para la institución sanitaria no existe evidencia de que este tratamiento mejore las condiciones de las personas con covid-19. Si hace un mes afirmó que no reducía la mortalidad en los enfermos graves, ahora endurece sus críticas: no hay indicios de mejoría clínica en ningún tipo de paciente independientemente de su estado, sentencia.

Estas declaraciones suponen un duro golpe para la compañía estadounidense que vende este medicamento a 2.082 euros por seis dosis, 347 por cada una. Y Ahora temen que los hospitales inicien su retirada, por lo que han insistido en su eficacia. “Estamos decepcionados con las directrices de la OMS”, han indicado en un comunicado al que ha tenido acceso Economía Digital.

Gilead defiende que el remdesivir está reconocido por guías clínicas de los Estados Unidos, Japón, el Reino Unido y Alemania

“El remdesivir está reconocido como el tratamiento estándar para el cuidado de pacientes hospitalizados con Covid-19 en las guías clínicas de organizaciones sanitarias como el NIAID americano y otras sociedades en Japón, Reino Unido y Alemania”, defiende el comunicado.

La empresa ha reiterado que existe una “evidencia sólida de múltiples estudios controlados, aleatorizados y publicados en revistas revisadas por pares” que demuestran los beneficios clínicos de Veklury, marca comercial del remdesivir. “Es una vía de recuperación significativamente más rápida, que puede liberar recursos hospitalarios limitados”, han justificado.

Fin de los días de gloria de Gilead

El remdesivir ha recibido atención en todo el mundo como un medicamente potencialmente eficaz contra el SARS-CoV-2 y se ha utilizado de forma frecuente en hospitales para tratar a pacientes ingresados. Pero para la OMS, su papel en la práctica clínica es incierto después de haber analizado los datos de varios tratamientos farmacológicos de cuatro ensayos aleatorios internacionales de más de 7.000 enfermos hospitalizados.

Los científicos reconocieron que la certeza de la evidencia es baja, pero no que el remdesivir no tuviera ningún beneficio. “Más bien, no hay evidencia basada en los datos actualmente disponibles de que mejore los resultados importantes de los pacientes”, explica la OMS a través de un comunicado.

La OMS apoya la inscripción en ensayos que evalúen el remdesivir

“Pero -continúa- dada la posibilidad restante de daños importantes, así como el costo relativamente alto y las implicaciones de recursos asociadas con remdesivir, que debe administrarse por vía intravenosa, consideramos que esta era una recomendación apropiada”. En este sentido apoyan la inscripción en ensayos que evalúan remdesivir, especialmente para proporcionar una mayor certeza de evidencia para grupos específicos de pacientes.

Un artículo publicado en British Medical Journal explica qué ocurrirá ahora que la OMS ha tachado la eficacia del remdesivir en pacientes hospitalizados. Según la publicación, la historia completa de este fármaco remdesivir no se conocerá hasta que el fabricante Gilead publique los informes completos del estudio clínico. “Pero mucho dependerá de si los estudios futuros están diseñados para probar la eficacia potencial de remdesivir”, apunta la revista.

