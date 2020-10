Suez frena (de momento) la entrada de Veolia en los tribunales

10 de octubre de 2020 (08:10 CET)

Suez se opone frontalmente a la entrada de Veolia, su mayor competidor, en su accionariado y, de momento, ha logrado frenarlo en los tribunales con la ayuda de sus sindicatos. Se trata de un parón temporal pero permite a la cúpula del grupo francés participado por La Caixa ganar tiempo para buscar alternativas.

El Tribunal Judicial de París suspendió este viernes la venta del 29,9% de Suez que tiene la empresa pública Engie, participación de control, a Veolia. La suspensión, según apuntan medios franceses, puede durar dos o tres meses.

La justicia actuó después de que los comités sociales y económicos de Suez acudieran a los tribunales porque no habían sido consultados acerca del cambio de accionariado. El tribunal decidió que la operación no se puede completar hasta que estos comités no hayan sido informados y consultados.

Los sindicatos de Suez ya mostraron públicamente su oposición a la entrada de Veolia, pues auguran miles de despidos. Ambas empresas explotan los mismos negocios, por lo que prevén que la compra terminará en una absorción y planes de despidos masivos.

Engie asegura que ya ha cobrado los 3.400 millones del 29,9% de Suez y que la operación seguirá

Con el parón temporal de la compra, los sindicatos esperan que se pueda hacer un debate de fondo sobre el agua y la conveniencia de la operación, según indicaron fuentes de la CGT a Efe. Fuentes de Engie aseguraron que ya han recibido los 3.400 millones de la venta y se mostraron convencidos de que la operación saldrá adelante.

Los planes de Veolia pasan por comprar el 29,9% y posteriormente, hacer una opa por el 100%. La cúpula de Suez se opone porque cree que supondrá, en la práctica, la desaparición de esta histórica empresa de aguas, propietaria, entre otras, de la catalana Agbar, y participada con un 5,9% por Criteria (La Caixa).

Suez trabaja en alternativas a Veolia, que pasarían por una contraopa de algún fondo de inversión. Ardian, que forma parte de su accionariado, es la opción favorita, si bien este plan está todavía en el aire.