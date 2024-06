El alquiler se dispara un 2,2% en mayo, alcanzando el máximo desde 2009

El alquiler de viviendas en España experimentó en mayo un aumento del 2,2% en comparación con el mismo mes de 2023, según datos del Índice de Precios de Consumo (IPC) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este incremento representa la mayor subida interanual desde octubre de 2009, coincidiendo con el primer aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda.

En comparación con abril, el coste del alquiler de viviendas subió una décima, marcando así la mayor alza anual desde la recuperación del mercado inmobiliario tras la crisis económica de 2008. Durante los tres primeros meses del año, el alquiler acumuló aumentos consecutivos del 2%.

En términos mensuales, el alquiler de viviendas aumentó un 0,2%, una décima menos que en el mes anterior. Cabe destacar que desde julio de 2016, el coste del alquiler no ha registrado ninguna disminución. Además, durante todo 2023 y lo que va de 2024, el incremento mensual no ha sido inferior al 2%, una situación que no se veía desde 2008.

Por comunidades autónomas, Baleares lideró el aumento con un 2,7%, seguida por Andalucía y Comunidad de Madrid con un 2,6% cada una. Otras regiones con aumentos por encima o similares al promedio nacional incluyen Extremadura (2,5%), Comunidad Valenciana (2,4%), País Vasco (2,4%), Canarias (2,2%), Castilla-La Mancha (2,2%) y Región de Murcia (2,1%).

En el otro extremo, las comunidades con incrementos inferiores al 2,1% fueron Cantabria y La Rioja (1,9%), Aragón y Asturias (1,8%), Castilla y León y Cataluña (1,7%), Galicia (1,7%), Navarra (1,3%), Melilla (1%) y Ceuta (0,7%).