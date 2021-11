Aragón exige a Endesa solucionar “urgentemente” sus retrasos en la facturación de la luz

Miles de aragoneses permanecen desde el verano a la espera de recibir sus facturas de la luz en plena crisis energética. Las reclamaciones de los usuarios se acumulan en la junta arbitral de Consumo de la región, por lo que el Gobierno de Javier Lambán ha iniciado un seguimiento del caso y le ha pedido a Endesa, una de las eléctricas que no está enviando los recibos, que solucione “de manera urgente y personalizada” estos incidentes , según informan fuentes de la Dirección general de Protección de Consumidores y Usuarios a Economía Digital.

El departamento explica que la empresa que capitanea José Bogas explicó ante el Ejecutivo regional que, hasta finales de septiembre, se habían producido retrasos en la facturación a 14.430 hogares de la región. Ahora, los recibos acumulados han comenzado a llegar a los hogares, por lo que han instado a la compañía a ofrecer a los clientes la posibilidad de fraccionar sus facturas en el plazo máximo de dos años.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) explicó este viernes que está analizando los retrasos en el envío de las facturas de la luz de varias comercializadoras eléctricas. El supervisor desveló este viernes a este medio que está “perfectamente al tanto del problema que está habiendo con la facturación de algunos clientes”, y que “está trabajando con las consejerías de consumo de las comunidades” para recabar información sobre estos retrasos y analizar una posible solución.

De momento se desconoce cuál es el motivo por el que, en concreto, Endesa, se está retrasando al enviar los recibos. “Hemos hablado con la empresa pero no nos cuentan qué pasa, debe ser algún problema informático”, asegura a este diario Jose Ángel Oliván, director general de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA). Este organismo acumula más de 200 quejas por este asunto en lo que va de año y arremete contra la eléctrica, distribuidora de referencia en la región, por “ocultar información”.

Sin embargo, algunos de los clientes cuentan a Economía Digital que recibieron como posible explicación un fallo de conexión a la hora de recibir la información de los contadores, aunque de momento la compañía no ha especificado oficialmente el motivo. Así se lo han descrito a una de las usuarias que, además de recibir con demora su factura, ha tenido que pagar hasta 3,5 veces más que el año anterior al tratarse de una estimación.

La factura de una clienta de Endesa se multiplica por 3,5 en un año al recibir una estimación.

“Acabo de recibir todas las facturas desde junio hasta ahora y, todas juntas, suman un importe total de de 3.079 euros, y no me han preguntado si puedo pagar de golpe ese importe”. En concreto, el precio a pagar por el mismo periodo de tiempo varía desde los 233,47 euros del año anterior hasta los 820,30 de este ejercicio.

Los usuarios reclaman el fraccionamiento de los recibos

Este es uno de los dilemas por los que los usuarios que van recibiendo sus facturas acuden a pedir ayuda a la Unión de Consumidores de Aragón. “Deben darles un fraccionamiento de un periodo igual al periodo que no han facturado, o sea, hay que fraccionar el recibo”, señala Oliván. En cambio, en la práctica, el director general del organismo critica que la respuesta que le dan a los clientes es “que devuelva el recibido y ya haremos lo que sea más tarde para fraccionarlo”.

Dado el elevado número de estimaciones en las facturas en vez de aportar los datos reales, desde la UCA piden a los usuarios que presenten atención. “Nos llegan muchas reclamaciones, pero hay también casos de gente que les estiman y no se dan cuenta, por lo que al no saberlo no presentan la queja”, ha concluido Oliván.