Bonet (Cámara de España) critica la subida “indiscriminada” del SMI y la “voracidad” fiscal del Gobierno

El acuerdo bipartito entre el Gobierno y los sindicatos para la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.000 euros este año y la pretendida armonización fiscal está irritando a los empresarios. El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha lamentado este jueves la decisión del Ejecutivo de un alza “indiscriminada” del SMI sin el consenso con CEOE y ha rechazado la “voracidad fiscal” y la pretendida armonización fiscal.

“Me parece que no es el camino” el pacto firmado entre el Gobierno y los sindicatos para subir otros 35 euros (+3,6%) el SMI de este año, hasta los 1.000 euros con efectos retroactivos desde el 1 de enero, sin contar con el beneplácito de la patronal, ha opinado Bonet durante su participación en un desayuno informativo organizado este jueves por Nueva Economía Fórum, en donde ha defendido que “los sueldos cuanto más suban, mejor, pero siempre que se pueda”.

Bonet ha advertido de que una subida “indiscriminada puede no ser conveniente porque hay algunos que ya tienen este sueldo pero otros que no y no pueden tenerlo”, ante el riesgo de que llegue a destruir puestos de trabajo entre los autónomos, por ejemplo. “Por ahí no ha habido acierto”, ha sentenciado.

En esta línea se ha expresado también el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, reprochando que es “muy fácil pactar y que otros paguen” lo que considera “una subida atemporal en estos momentos”.

Aunque se trata de una prerrogativa que le corresponde al Gobierno, ha lamentado que en la negociación a los empresarios se les haya trasladado que “esto es lo que hay” ante lo que tilda de “acuerdo político”. Con todo, ha descartado que la discrepancia sobre el SMI afecte al diálogo social y ha recordado que hay abierta una negociación colectiva donde se suben los salarios del 90% de la población ocupada

“Buen trabajo de Garamendi: La reforma laboral de 2012 queda en buena posición”

A diferencia de la falta de consenso con los empresarios para el incremento del SMI, Bonet ha valorado el acuerdo del diálogo social a la hora de pactar la reforma laboral convalidada el pasado jueves en el congreso.

Sin entrar en el contenido explícito de la nueva norma, Bonet aprecia que “se ha dejado en muy buena posición” la reforma laboral de 2012 del anterior Gobierno del PP de Mariano Rajoy que “ha dado su fruto en la última década” en España, por lo que considera que el presidente de CEOE, Antonio Garamendi ha hecho un “muy buen trabajo”.

Carga contra la “voracidad” fiscal del Gobierno y la Generalitat

El presidente de la Cámara de Comercio de España también se ha mostrado crítico con lo que define como “voracidad fiscal” al no entender que se quiera legislar en materia tributaria “en la línea contraria de lo que se debiera” ante la complicada situación de buena parte de las empresas y las pymes españolas con motivo de la crisis derivada de la pandemia.

“La máxima acción en tiempos de turbulencias es no hacer mudanza”, ha apuntado. Bonet, quien ha pedido al Gobierno que “se anden con cuidado con la voracidad fiscal”, sobre todo en lo referido a la pretendida armonización fiscal de los impuestos patrimoniales porque “tocar cosas como estas puede ser muy pernicioso para hacer progresar al país”.

Ha advertido de que, de llevarse a cabo, algunas empresas “pueden quedar fuera de juego según lo que se haga”, por lo que ha pedido precaución y “no preocuparse solo de los ingresos, sino también de los gastos”. En cualquier caso, ha pedido “diálogo y consensos” con este asunto de la armonización fiscal.

También ha criticado la alta fiscalidad en los últimos años en Cataluña, la región con mayor número de tributos propios (15), por lo que ha pedido a la Generalitat “repensar” su política tributaria al situarse en el liderato en “voracidad fiscal” y “pueden estar perjudicando a las empresas catalanas” y a futuro a las españolas.

“Punto de inflexión” en el ‘procés’ y no a excluir el castellano

El también presidente de Freixenet, una de las compañías insignia de Cataluña, ha opinado que actualmente hay un “punto de inflexión” en Cataluña tras “diez años absolutamente anómalos” por el desafío independentista, ya que “empiezan a ver que esto es extraviarse”.

Sin embargo, Bonet, que siempre se ha mostrado contrario a una eventual independencia, cree que este contexto “va a durar mucho” porque “cuando uno se ha entregado y defendido una determinada causa le cuesta mucho repensarse”. Su reflexión apunta a que “una minoría muy amplia ha impuesto su criterio sin ninguna opción a la mayoría”, pero “la gente empieza a darse cuenta de que no es la manera”, por lo que de nuevo ha abogado por “la paciencia y el diálogo” y tener “Muy claro” cuáles son las “líneas rojas” en este asunto.

De la misma forma, se ha mostrado contrario a la exclusión del castellano en Cataluña, tras la sentencia que obliga a la Generalitat a garantizar un 25% de las clases en español en la región. “Es absurdo considerar que dos lenguas no es bueno, si pretenden expulsar el castellano de Cataluña está muy equivocados”, ha remachado.

En su opinión, en Cataluña se debería de hablar “perfectamente” tanto el español como el catalán, porque lo contrario sería “como si un español no supiese hablar español”. “Tienen que hacer todos juntos una reflexión, hablar, llegar a consenso y los dos idiomas son necesarios”, ha añadido.

Fondos europeos e internacionalización

El presidente de la Cámara de España se ha mostrado confiado en que los fondos europeos Next Generation se utilizarán correctamente para transformar la economía, pero ha incidido en la necesidad de potenciar el ámbito de la internacionalización, sobre todo de las pymes, con más apoyo y colaboración público-privada.

Aquí jugarán su papel las 85 cámaras territoriales distribuidas por toda España, por ejemplo en lo referido al ‘kit digital’ del Plan de Recuperación, con 3.067 millones de inversión. Las cámaras cuentan con 60 oficinas acelera pymes, de forma que estos ‘hubs digitales’ se dedicarán a trasladar a las pymes la iniciativa en una primera fase y en una segunda a la aplicación de soluciones digitales, junto a Red.es.

Bonet ha recordado las previsiones favorables de la Cámara de España para el crecimiento de la economía española, con un 5,5% en 2022 y la creación de 870.000 puestos de trabajo, pero también ha advertido de que, para que ese crecimiento se consolide, hay que ser “extremadamente prudentes con las medidas de política económica que deben ir dirigidas al estímulo y apoyo de la actividad productiva, de las empresas y los autónomos.

También ha. ensalzado la colaboración de la Secretaría de Estado de Comercio, con Xiana Méndez presente en el acto, con dos programas en materia de digitalización de comercio de 100 millones y de ‘mentoring’ internacional para avanzar con un presupuesto de 45 millones. La Fundación Incide creado por las cámaras en 2022 ha sembrado una red de 143 viveros, la más grande de Europa, y en España hay 20 ‘coworking’ digitales y 16 incubadoras de alta tecnología.