Cambios en el copago farmacéutico: estos son los pensionistas que no tienen que pagar los medicamentos en 2022

El copago farmacéutico hace referencia al importe económico que deben desembolsar las personas cuando adquieren un medicamento con receta, a pesar de estar subvencionado por el Estado. En concreto, las cantidades que abona cada persona varían según los ingresos y se establecen en el Real Decreto-Ley 16/2012.

Después de cerca de una década, con la llegada de la pandemia, el Gobierno modificó la aplicación del copago farmacéutico en los Presupuestos Generales de 2021 e incluyó nuevos tipos de pensionistas al conjunto de personas exentas de pagar medicamentos, hasta un total de 6 millones de personas.

Pensionistas exentos de pagar medicamentos

Así, no están obligados a pagar los medicamentos los pensionistas que no han de presentar la declaración de la renta, así como los que perciben rentas inferiores a los 5.600 euros, perciben algún tipo de renta de integración social, una pensión no contributiva, el ingreso mínimo vital o el subsidio por desempleo.

Tampoco deben abonar el importe económico las personas que estén recibiendo una prestación económica de la Seguridad Social por hijo o menor a cargo en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda.

Pueden acogerse a la exención del pago, asimismo, las personas cuyos tratamientos estén derivados por un accidente de trabajo o enfermedad profesional, las que tengan una discapacidad según los supuestos que contempla la normativa o los menores de 18 años con una discapacidad superior o igual al 33%.

A pesar de que no están exentos del pago de medicamentos, en función de las rentas anuales que perciban, algunos pensionistas únicamente han de abonar un porcentaje del precio del fármaco en cuestión. Es el caso de las personas que cuentan con unas rentas anuales inferiores a los 18.000 euros, a las cuales se les abona el 10% del importe del medicamento, con un copago máximo de 8,23 euros mensuales.

Mientras que a los pensionistas con rentas anuales comprendidas entre los 18.000 euros y los 100.00 euros también se les desembolsa el 10% del precio del fármaco con un tope de 18,52 euros mensuales, para las rentas de más de 100.000 euros, el copago representa el 60% del medicamento con un copago de 61,75 euros.

Sin embargo, los pensionistas funcionarios adscritos a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado deberán pagar el 30% del precio de sus medicinas, tanto si están en activo como jubilados.