Cepyme acusa al Gobierno de despreciar el impacto en el empleo de la subida de cotizaciones

El Gobierno se ha puesto de acuerdo con los sindicatos para subir las cotizaciones a la Seguridad un 0,6% durante diez años. Se trata del nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que sustituye del Factor de Sostenibilidad de la reforma del sistema de 2013, y que, según el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, tendrá un efecto “muy pequeño” en el empleo. Pero estas palabras han molestado a Cepyme, que ha cargado contra el Ejecutivo por “trivializar” este incremento en un momento en el que el paro juvenil supera el 40%.

El presidente de este organismo, Gerardo Cuerva, ha advertido que este pacto, que no ha conseguido el beneplácito de ninguna de las patronales -Cepyme y CEOE- tendrá “efectos colaterales” porque “no se ha trabajado” lo suficiente. “No arregla el problema de sostenibilidad de las pensiones”, ha sentenciado. Y ha añadido que pasarán días o meses y “habrá medidas adicionales que hoy, por algún motivo, no se están exponiendo desde el Ministerio de la Seguridad Social”.

Cuerva ha explicado que la postura de los empresarios pasa impulsar el sistema económico para potenciar el crecimiento del empleo y, así, el número de cotizantes. “Un sistema económico potente genera los recursos suficientes para financiar el Estado de Bienestar. El tiempo dirá si estas medidas son acertadas y suficientes”, ha señalado en declaraciones al Canal 24 horas.

Cuerva ha cargado contra el Gobierno por “apretar a las empresas”. Y es, según el pacto al que ha llegado Escrivá con UGT y CCOO, las empresas tendrán que asumir el 80% del incremento de las cotizaciones: el 0,5% frente el 0,1% de los trabajadores. “El Gobierno ha escogido el camino fácil- ha criticado el presidente de Cepyme- le pone más palos en las ruedas a las empresas”.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, reserva 1.900 millones para la paga extra de los pensionistas de enero por la inflación. EFE

“El ministro ha advertido de que esta solución no es definitiva. Todavía no sabemos nada del destope de la base máxima, del periodo de cómputo de las pensiones… Son muchas variables las que no están sobre la mesa para buscar una solución conjunta y definitiva y nos hemos quedado con el cortoplacismo“, ha criticado Cuervas.

Por otro lado, Cuervas ha lamentado que los empresarios llevaban esperando desde septiembre a que el ministerio de Escrivá les presentara una propuesta. “No es de recibo que estuviéramos esperando desde septiembre y que 15 días antes de que expire el plazo la solución sea una subida de cotizaciones. Para ese viaje no necesitábamos alforjas. Ya lo podían haber dicho en septiembre e igual no hubiéramos estado de acuerdo”, ha apostillado.