Colonial pierde 1.019 millones en 2023 por la depreciación de activos

Colonial obtuvo unas pérdidas de 1.019 millones de euros en el ejercicio 2023, frente a los beneficios de ocho millones en 2022, debido a la caída en las valoraciones de los activos que sufre todo el sector y, al tiempo, se abre a reconvertir algunas de sus oficinas hacia «usos mixtos», sin descartar el mercado residencial.

Así lo comunicó este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la compañía, que ha experimentado «un año excelente desde el punto de vista operacional», según el consejero delegado, Pere Viñolas, tras elevar un 7% su beneficio recurrente, hasta los 172 millones de euros, el mayor de su historia.

Como todo el sector inmobiliario y especialmente las oficinas, Colonial ha afrontado un recorte en la valoración de sus activos del 9% debido a la subida de los tipos de interés. Con ello y las ventas de activos, el valor de sus oficinas se ha situado a cierre del ejercicio en 11.336 millones de euros, un 13% por debajo.

Pese a que resaltó que los datos de volumen y ocupación de sus oficinas están en máximos históricos, reconoció que los mercados de capitales «tienen dinámicas de corto plazo donde a veces favorecen o perjudican más o menos determinados sectores» y subrayó que Colonial cree en hacer oficinas para sus clientes «desde una perspectiva a largo plazo».

En esta situación, y preguntado por si valoran diversificar hacia otros activos, Viñolas comentó: «Nosotros lo valoramos en un contexto de transformación urbana. Creo que es el eje que describe donde creemos que están nuestras habilidades. Sobre esto, sí que contemplamos una apuesta por usos mixtos más allá de una visión monotemática sobre las oficinas y, por tanto, sobre este eje vamos a actuar con más decisión si cabe».

Preguntado en concreto por la antigua sede de IBM, señaló que es un proyecto que se desarrollará en este 2024 en el que se implementará «una filosofía de transformación urbana» que «se apartará de una visión monotemática de hacer edificios de oficinas» y se enfocará a cuál es el «uso que maximiza el valor para una ciudad». Sin embargo, señaló que «la naturaleza exacta de los usos mixtos» está «en estudio» y se conocerá «en los próximos meses».

Colonial recordó que el edificio de IBM no sería el primer proyecto residencial, pues se sumaría a Madnum, el complejo de Méndez Álvaro que une oficinas, ‘retail’ y viviendas. La socimi confirmó que ha acordado la venta de la parte residencial de este proyecto, y, aunque Viñolas no quiso comentar este caso particular, recalcó que la estrategia general de la compañía es «patrimonializar» sus activos.

Operativo

A nivel operativo, la compañía logró un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 316 millones de euros, un 12% más. El avance del grupo se ha debido a los crecimientos de rentas y aumentos de ocupación complementados por ingresos adicionales por la entrega de proyectos, así como a la capacidad de «capturar el efecto de la indexación».

El presidente de la compañía, Juan José Brugera, destacó que las cuentas de este ejercicio pasado «23 vienen marcadas por un entorno macroeconómico difícil e incierto» por las subidas de los tipos de interés y la «paralización» del mercado de inversiones. Aun con todo, destacó que el mercado inmobiliario «funciona bien en este contexto» y los resultados operativos son «muy positivos» superando objetivos.

Los ingresos por rentas se han situado en 377 millones de euros, un 8% más que el año pasado en términos comparables. Por su parte, la ocupación se sitúa en niveles del 97%, alcanzando una de las ratios más altas del sector. Destaca en particular la cartera de inmuebles de París que ha alcanzado la plena ocupación con una ratio del 100%, seguida del portafolio de Madrid con un 96%. En Barcelona la ocupación se situó en el 84%.