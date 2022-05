De Caixabank a Santander: estas son las claves para evitar el pago de comisiones

Las comisiones de los bancos pueden provocar grandes quebraderos de cabeza. En muchos casos sucede porque no las esperamos. Es recomendable estar atento a la letra pequeña porque cualquier movimiento puede suponer un cobro extra, bien sea emitir una tarjeta de crédito, realizar una transferencia bancaria o administrar una cuenta.

Las entidades bancarias acostumbran a cobrar por estos servicios. La lista de comisiones es larga. La más común es la comisión de mantenimiento. Es decir, tan solo por mantener tu producto financiero en el banco, la entidad aprovecha y te aplica una tasa. No obstante, algunos bancos ya no la incluyen. Esta comisión suele rondar entre los 26 euros y los 45 al año, pero en algunos casos asciende hasta los 240 euros al año.

Otra muy común es la comisión de administración, que principalmente recae sobre las cuentas. A través de esta tasa el banco te cobra por las operaciones que realizas entre 0,4 o 0,6 euros. Sin embargo, según Selectra, empresa especializada en la comparación de tarifas, hoy en día esta comisión solo te la cobrarán si realizas operaciones a través de cajeros o conservas la cartilla. «Si la mayoría de gestiones las efectúas por medio de la banca digital no se te aplicará», apunta.

Las tarjetas tampoco están exentas de comisiones, bien sea por emitir una tarjeta de crédito o débito, por renovarla, mantenerla, duplicarla en el caso de que te la roben o la pierdas o simplemente por retirar dinero efectivo de la tarjeta de crédito. Y lo mismo ocurre si sacas dinero en cualquier cajero que no pertenezca a tu compañía bancaria.

¿Cómo puedo evitarlas?

Selectra destaca seis trucos. El primero de ellos es abrir una cuenta en otra entidad bancaria, y lo más recomendable es que sea en la banca online. En la misma línea viene el segundo consejo: mantener un perfil digital y operar telemáticamente. Los bancos premian el hecho de que no uses las oficinas, una medida que no está exenta de polémica, sobre todo por las dificultades de los más mayores.

La tercera recomendación es realizar las transferencias por medio de otras plataformas de pago como Bizum, Paypal o Twyp. La compañía comparadora también propone llevar a cabo el ingreso y cobro de cheques de forma online; cumplir las condiciones de las tarjetas, comparar y ver cuáles son los bancos que te ofrecen una de débito y otra de crédito gratis para dos titulares y, finalmente, acudir a un comparador de hipotecas y ver cuál es la que ofrece menos intereses por más plazos y menos condiciones de vinculación.

Pero el truco para evitar estas comisiones es disponer de una nómina domicializada de al menos 600 euros o una pensión como mínimo de 300. Por ejemplo, en el caso de Caixabank, puedes pagar al año 15 euros de comisiones al trimestre en vez de 60. No obstante, hay que tener en cuenta qué el banco te pasará una cuota de mantenimiento por la cuenta y la tarjeta siempre que se domicilien tres recibos.

En el caso de Banco Santander, la entidad que preside Ana Botín pasa una comisión al mes de 20 euros a todos los clientes que no cumplen los requisitos del Plan Santander One. La forma de evitarlo es, de nuevo, domiciliando la nómina, la pensión o, si no, el paro o la cuota de autónomo.