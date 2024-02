Dos de cada diez trabajadores utilizan Inteligencia Artificial

Alrededor del 23% de los trabajadores españoles ya utiliza en su desempeño diario herramientas de Inteligencia Artificial (IA), lo que supone un aumento de cinco puntos en comparación con marzo del año pasado, según una encuesta publicada este miércoles por InfoJobs.

En paralelo, el conocimiento sobre las herramientas de IA en el ámbito laboral ha subido también 10 puntos. En marzo de 2023, un 64% de los empleados encuestados las desconocía y, sin embargo, este porcentaje ha descendido hasta el 54%.

Si se tuviese que personificar al usuario que declara utilizar las herramientas de inteligencia artificial (usuario activo), los datos del estudio de InfoJobs dibujan el perfil de un hombre (60%), menor de 35 años (41%), con estudios universitarios (71%), que teletrabaja (43%), tiene un nivel de ingresos alto (más de 2.000 euros, con el 42%) y está empleado sobre todo en el sector cuaternario y quinario (47%).

Si se tiene en cuenta a los usuarios que declaran no usar herramientas de IA, pero al sugerirles opciones, las utilizan (usuario pasivo) y a quienes declaran no utilizarlas (no usuarios), ambos perfiles son más maduros (mayores de 35 años) y presencialistas en cuanto a modelo laboral. Los no usuarios están más equilibrados en cuanto a género (50% hombres y 50% mujeres), con un nivel de estudios medio en un 40% de los casos, y trabajan en mayor medida en el sector terciario (33%).

En lo que se refiere a las herramientas de IA más utilizadas en el ámbito laboral, la traducción automática se posiciona en primera posición, con el 62%. No obstante, parece que no se percibe como una herramienta de IA por el hecho de que es, con diferencia, la que más mencionan los usuarios pasivos (74%), es decir, quienes no las usan.

A esta le siguen los ‘chatbots’ como ChatGPT, con el 32% (50% en el caso de los usuarios activos y 17% en los pasivos), que sí parece una herramienta más identificada con la IA, seguramente por la cobertura mediática de los últimos meses; y los asistentes de voz, con el 28% (siendo del 27% en los usuarios activos y del 30% en los pasivos).

Barreras

Entre los no usuarios, el principal motivo por el que no utilizan las herramientas de IA es que no perciben la necesidad de emplearla en el ámbito laboral, con un 44% de las menciones. A esta razón le siguen, en segunda y tercera posición, la falta de formación (23%) y el no tener claro qué es la inteligencia artificial o el no conocer herramientas para aplicar en el puesto de trabajo (17%). Además, destaca en cuarto lugar que un 15% declara que la empresa no le deja hacer uso de herramientas de IA.

A pesar de que la empresa es uno de los canales principales de formación para los trabajadores, en IA es insuficiente y no cubre ni a una cuarta parte de los usuarios: tan solo el 21% de quienes declaran utilizar las herramientas ha recibido formación específica para su uso.

Este porcentaje se reduce aún más entre quienes no son conscientes de su uso, bajando hasta tan solo un 5%. Además, la formación no solo ha sido escasa hasta ahora, sino que también es realizada en mayor medida por cuenta propia: un 27% de empleados que utilizan la IA se ha formado de manera autodidacta.

Por otro lado, de quienes tienen pensado hacerlo, la mayoría (55%) utilizarán canales formativos ajenos a la empresa, de acuerdo con este informe de InfoJobs.