Convocan en Barcelona la primera manifestación en España en defensa de la nuclear

El cierre nuclear en España comienza en 2027 con la central de Almaraz. Después se irán cerrando uno tras otro los siete reactores activos que hay en España hasta 2035. Así lo han pactado entre Gobierno y empresas. Pero no se hace con la complicidad de todos, y algunos alzan la voz. Es el caso de Econucleares, que está preparando la primera movilización masiva pronuclear en la historia de España.

Esta asociación ecologista —también la primera desde ese prisma— nace para defender el presente y el futuro de la energía nuclear. El objetivo es contribuir a un cambio decisivo de la opinión pública a favor de esta fuente de energía, según explica a ECONOMÍA DIGITAL el presidente y cofundador de Econucleares, Marc Altés.

Tienen preparada una gran manifestación para el 23 de marzo, en el centro de Barcelona, donde pretenden dejar clara su defensa de la energía nuclear. Todavía no tienen concretada la ubicación, pero aspiran a que sea frente a las principales instituciones catalanas.

Altés no se fija objetivos para esta convocatoria. No quiere pensar ahora si será masiva o no; su objetivo inmediato es causar el mayor impacto en la opinión pública para demostrar que «los mitos se han comido la realidad sobre esta tecnología», sobre todo, los que hacen referencia a la seguridad.

Econucleares nace a pulmón. Por el momento las grandes empresas propietarias no han mostrado su apoyo firme y decidido a la asociación. Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP se escudan tras Foro Nuclear, la gran patronal sectorial, que en estos momentos es quien batalla en el entramado político y económico.

Esta situación no preocupa a Econucleares. Su presidente explica que el foco está puesto en los trabajadores de las centrales nucleares, en convencerles de que todos juntos deben defender el futuro de esta tecnología en España. Eso se extiende a los ayuntamientos de las regiones colindantes de las centrales nucleares.

Marc Altés advierte de la gran pérdida de empleo que se producirá si finalmente cierran las centrales. Esa cuestión la deben conocer todos, tanto las personas relacionadas con el sector, así como la ciudadanía en su conjunto.

La primera misión de Econucleares es detener el cierre de las centrales. Estiman que ese es el objetivo prioritario en estos momentos. Hablar de potenciales nuevos programas nucleares está en su agenda, pero lo prioritario es evitar los cierres y, más adelante, pelear por alargar su vida útil. Paso a paso.

Lejos del foco político

Nada escapa al foco político, y la energía nuclear no podía ser menos. El propio cierre de las centrales se produce en un contexto de dudas técnicas sobre la red eléctrica española, la posibilidad de operar solo con renovables, la necesidad de los ciclos combinados… muchos factores que se han cerrado en clave política, sin más.

El PSOE no quiere sentarse a negociar, y argumenta que son las propias empresas las que no están interesadas en mantener las centrales abiertas. Aunque la realidad de castigo fiscal es la que provoca que los dueños de las centrales no tengan más alternativas.

Bajo esta marea política Econucleares quiere alejarse de esta situación. Explica Marc Altés que han puesto en conocimiento de los partidos su visión sobre esta tecnología, pero precisamente lo que quieren es aislar su mensaje de las cuestiones políticas.

Algo que se refleja en Cataluña, tal y como ha informado ECONOMÍA DIGITAL, donde el propio independentismo no tiene claro su posicionamiento con la energía nuclear en la región que más expuesta está al cierres de los reactores.