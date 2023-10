Feijóo lanza una batería de datos para asegurar ante 500 empresarios que España «no va bien»

Alberto Núñez Feijóo ha asegurado ante más de medio millar de empresarios que el país va mal, en el XXVI Congreso de la Empresa Familiar, que se celebra entre hoy y mañana en Bilbao. Para tratar de sustentar su diagnóstico, el líder del PP ha empleado numerosos datos macroeconómicos.

«A España no le está yendo bien, y creo que los empresarios tienen datos para acreditarlo, hay familias que pagan más impuestos que nunca, con pérdida de renta, España no va bien«, ha asegurado el líder del PP. «Las señales se multiplican, si algo sobra ahora es el triunfalismo oficial«, ha advertido.

«El índice de confianza empresarial se ha desplomado; hay quien dice que hemos creado mucho empleo, pero tenemos el doble de paro que la UE, somos el primer país en paro juvenil y femenino de Europa; el empleo público ha crecido un 20% mientras que el privado solo un 7%; las hipotecas se han disparado y hemos retrocedido en renta per cápita; el salario real ha caído un 5,3% y España es el país que más ha incrementado la presión fiscal, nueve puntos sobre la media europea», ha enumerado.

Feijóo coincide con Urkullu en reclamar un Perte regional

«En España han subido 40 figuras tributarias, son los datos», ha incidido. «España es el cuarto país por la cola en recuperación tras la pandemia, pero lamentablemente estas cuestiones no parecen preocupar, no están en las páginas de nuestros periódicos, no ocupan las horas de tertulias radiofónicas o televisivas», ha lamentado.

«Escaso éxito tendrán las compañías que en lugar de pensar en los balances, dedican sus esfuerzos a enfrentar a directivos o a tomar decisiones contrarias al código ético», ha comentado. «Esto es lo que ocurre en la España de hoy».

«Si no hay equilibrio presupuestario, si los gastos no coinciden con los ingresos, alguien lo pagará, y no será el que gasta», ha insistido. Feijóo ha subrayado que la deuda pública española se acerca a los 1,6 billones de euros, y que los gastos financieros se irán incrementando. «Somo el tercer país que más ha subido la deuda pública desde 2018, el doble que la media de los países europeos, es un enorme desequilibrio, un 110% de deuda es inasumible«, ha señalado.

«Cuando la inversión extranjera bruta ha disminuido un 38% en 2022 sobre 2018, y está cayendo más este año, tenemos un problema», ha afirmado. «Un Gobierno débil», ha apuntado, «atrasa siempre las reformas estructurales que hay qué hacer, porque sus socios no le apoyan».

«Somos un país gran proveedor agroalimentario, pero si resulta que de Madrid para abajo tenemos problemas muy serios de agua, no estamos dando un buen servicio», ha continuado, y también ha recordado que el empleo agrario ha caído un 17%.

El líder del PP ha requerido un Perte específico para el sector turístico, que supone el 12% del PIB, «si queremos estar entre las tres potencias mundiales turísticas». También ha apoyado las tesis del lehendakari Íñigo Urkullu a la hora de defender un Perte regional, que sea gestionado por las Comunidades Autónomas.

Feijóo también se ha referido a la política energética. España tiene «todas las capacidades eólicas y solares para superar el déficit de la ausencia de recursos fósiles y pasar a una nueva era», ha sostenido. «Pero cuando un país usa más la ideología que la tecnología, evidentemente se hace algo mal y así el precio de la electricidad en España es un 21% más caro que la media europea», ha asegurado.

«Cuando un país solo cree en los servicios se equivoca, si la industria no tiene un peso del 20% sobre el PIB nos iremos empobreciendo», ha afirmado. «Es necesario volver a la industria, no producimos ahora acero primario cuando es prioritario para cualquier industria, un país que es el segundo ensamblador de automóviles del mundo y no tiene las fábricas necesarias para las baterías, así peligra la excelente industria de componentes que tenemos«, ha dicho.

También ha criticado Feijóo la gestión de los fondos europeos. «Recibimos muchos fondos europeos porque somos el cuarto país por la cola, no porque seamos los primeros», ha indicado. «Pero no sabemos cuántos se han ejecutado en España; la UE exige aclarar las 100 empresas que más fondos han recibido, y no lo conocemos«.