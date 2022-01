El Gobierno desconoce cuánto dinero ha llegado a las empresas de los fondos europeos

El Gobierno no sabe cuánto dinero de los fondos europeos ha llegado ya a las empresas españolas para avanzar en la recuperación económica tras la parte más dura de la crisis del coronavirus. La ejecución sobre las partidas financiadas por Bruselas continúa siendo una incógnita mientras varios sectores empresariales han advertido ya sobre el retraso.

No será hasta el mes de abril cuando el Ejecutivo comenzará a tener datos más precisos sobre la canalización de esta inyección económica. Para entonces, espera haber culminado ya una nueva herramienta informática que le permitirá conocer en tiempo real el gasto autorizado, el comprometido y lo que se ha pagado, según ha publicado El Mundo.

La demora de las estadística llega precisamente cuando los fondos europeos se han convertido en uno de los grandes focos de debate entre el Gobierno y la oposición. El Partido Popular ha denunciado ante el Tribunal Supremo lo que considera un reparto desigual del dinero, mientras que lleva meses tratando de forzar un mayor control parlamentario sobre las partidas.

Por su parte, el Gobierno considera que la formación de Pablo Casado está perjudicando a la imagen de España con sus críticas sobre la aplicación del Plan de Recuperación y niega ningún trato a favor a las comunidades que gobierna el PSOE, después de que se acordara un primer decreto para financiar proyectos territoriales en País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Extremadura.

El Gobierno ha presupuestado 24.000 millones pero no sabe si se han ejecutado

Bruselas autorizó una inyección de 140.000 millones de euros en España para paliar el impacto de la pandemia en la economía. Más de la mitad llegará directamente en forma de transferencias para apoyar proyectos estratégicos. El despliegue de esta estrategia acabará en 2026 aunque las primeras partidas ya han empezado a fluir.

Con esta situación sobre la mesa, el Gobierno de Pedro Sánchez incluyó ya un paquete de 24.198 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2021, con el objetivo de activar cuánto antes las partidas. Del total del dinero presupuestado, 11.200 millones se dirigirán a las comunidades autónomas para que pongan en marcha sus proyectos.

No obstante, Moncloa desconoce cuánto de ese dinero ya ha llegado a las empresas y qué parte continúa destinada en proyectos que todavía no se han ejecutado. Los informes sobre el impacto real de los fondos en la economía española no llegarán hasta el segundo trimestre del año.