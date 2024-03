Hacienda encara la recta final de para la aprobación de los PGE

El Ministerio de Hacienda se encuentra en plena negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2024 con los diferentes grupos políticos y mantiene que las cuentas públicas se presentarán y aprobarán «cuanto antes», después de que el Ministerio se haya reunido con las autonomías para acelerar el proceso.

Fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero confirmaron a Servimedia que el jueves Hacienda convocó al Comité de Inversiones Públicas, un órgano técnico que reúne a las comunidades autónomas para iniciar el trámite de las cuentas.

La fecha que manejaba el Ejecutivo desde el inicio es que en abril habría Presupuestos, pero factores como la amnistía y el veto a los objetivos de estabilidad hasta en dos ocasiones en el Senado han ido postergando esta fecha. Sin embargo, el Gobierno podría avanzar en cualquier momento un acuerdo con sus socios para sacar adelante las cuentas.

En las últimas semanas, la ministra de Hacienda ha adelantado avances con las formaciones políticas en la negociación presupuestaria, y ni Junts ni ERC han cerrado la puerta a que se produzca un acuerdo con el Gobierno en torno a los Presupuestos. Además, el acuerdo anunciado por ambos partidos y el PSOE para sacar adelante la ley de amnistía podría dar luz verde a los PGE.

Esta semana, el PP tumbó por segunda vez los objetivos de estabilidad en el Senado, con lo que el Ejecutivo indicó que se volverá a la senda que se plasmó en el Programa de Estabilidad del pasado mes de abril, más exigente a tenor de un informe de la Abogacía del Estado. Durante la comparecencia en el Senado que Montero protagonizó el jueves manifestó que le consta que algunos presidentes autonómicos del PP no están de acuerdo con el veto que los ‘populares’ han ejercido en la Cámara Alta.

De cara a las nuevas cuentas, los independentistas reclaman «unos Presupuestos sociales al servicio de las personas». Así lo defendió el senador de Junts Josep Lluís Cleries en el Senado esta semana, donde reiteró que Cataluña tiene «una mala financiación y un déficit fiscal de 22.000 millones de euros». «Cataluña vive un expolio constante», denunció, ya que «cuando se hace el presupuesto no se nos da la cantidad que tocaría» y «después no se ejecuta esa cantidad». Exigió una «rectificación» por parte del Gobierno y avisó de que desde Junts «esa tomadura de pelo no estamos dispuestos a aguantarla».