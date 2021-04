Hacienda inicia el envío de cartas a los 327.000 afectados por ERTE que tendrán que declarar

La Agencia Tributaria ha iniciado el envío de las cartas informativas al colectivo de 327.000 afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que el año pasado no tenía que declarar y este año sí deberá confeccionar la declaración de la Renta.

El envío de estas cartas informativas se dirige a ese porcentaje de afectados por un ERTE que sí tendrán que elaborar la declaración de IRPF del año 2020 este año aunque el pasado ejercicio no estuviesen obligados y ha comenzado en estos días, según han confirmado a Economía Digital en fuentes del organismo.

La misivas enviadas a estos nuevos declarantes afectados por un ERTE contiene información sobre el caso de cada contribuyente para facilitar el abono de las retenciones a desembolsar, mediante los fraccionamientos que ofrece la AEAT para distribuir los pagos, que este año variarán para estos declarantes ampliándose de dos a seis.

El plan de Hacienda es realizar buena parte del envío, sino todo, antes del inicio de la Campaña el próximo 7 de abril. Además de a estos 327.000 nuevos declarantes afectados por ERTE, también se remitirán cartas informativas a los titulares de los 460.000 beneficiarios del ingreso mínimo vital. Por tanto, recibirá la misiva un número bastante inferior al del total de beneficiarios de esta prestación, ya que en el hipotético caso de un hogar con cuatro beneficiarios por esta prestación, solo la recibiría el titular que la demandó.

Fraccionamiento en seis pagos

El Ministerio de Hacienda ultima una orden ministerial que permitirá a los declarantes afectados por un ERTE con resultado de declaración positivo (a pagar) fraccionar sin intereses el pago del IRPF durante seis meses, entre el 20 de julio y el 20 de diciembre, por lo que podrán realizar los pagos en seis veces.

Hasta la fecha la AEAT permitía dos fraccionamientos, el abono del 60% al término de la campaña y el 40% restante antes del 5 de noviembre, si bien ahora permitirá a los afectados por ERTE con resultado a pagar realizar los desembolsos hasta en seis ocasiones

Con carácter general, los contribuyentes tienen que presentar declaración por IRPF cuando sus rendimientos del trabajo superan los 22.000 euros, pero si cuentan con dos o más pagadores (como sería el caso de un empleador y del SEPE), ese límite se reduce a 14.000 euros si el importe percibido por el segundo y restantes pagadores supera los 1.500 euros.

El pasado año unos 327.000 contribuyentes afectados por ERTE han pasado a estar obligados a declarar por este motivo (dos pagadores y el segundo de ellos con importe superior a 1.500 euros).

El SEPE no tiene obligación de retener cuando las cuantías que ha abonado durante el año no superan los 14.000 euros, si bien el contribuyente puede solicitar en su momento que se le retenga o se le aplique un porcentaje mayor de retención.

Aquellos contribuyentes con dos pagadores no abonarán más impuestos que los de un solo pagador, si bien el asunto podría complicarse en los casos en los que las aportaciones de segundos y demás pagadores no hayan estado sujetas a retenciones o sí, pero en niveles inferiores a los que corresponderían. Les saldrá a pagar para compensar ese menor abono de retenciones anterior.

Los 460.000 beneficiarios del Ingreso mínimo tendrán que declarar

Respecto a los más de 460.000 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV), de los cuales más de 226.000 son menores de edad, también están obligados a presentar declaración por IRPF, con independencia de la cuantía de sus ingresos. Eso sí, el IMV en sí mismo es una renta exenta y la gran mayoría de los beneficiarios no tendrán que incluirlo en su declaración, pero sí presentar declaración.

Los titulares de estas prestaciones recibirán en sus domicilios también una carta informativa de Hacienda con el detalle de sus casos y los datos necesarios de cara a la confección de la declaración.

No obstante, deberán declararse, como rendimientos del trabajo, las cuantías que superen los 11.279,39 euros (1,5 veces el IPREM) en el caso de que, junto al IMV, se perciban otras ayudas a colectivos con riesgo de exclusión social como la renta mínima de inserción, rentas garantizadas y ayudas similares de CCAA y ayuntamientos.

Solo se tributará por ese exceso y para la gran mayoría de supuestos, la declaración será muy sencilla, sin ingresos que incorporar y con cuota cero (ni a ingresar, ni a devolver).

Datos fiscales, simulador y refuerzo de la atención

Además del envío de las cartas informativas con datos referidos a la declaración y los fraccionamientos, la Agencia Tributaria ya ha puesto a disposición de los contribuyentes los datos fiscales al publicar el portal web de la campaña, de modo que todos los ciudadanos que lo deseen puedan adelantar las gestiones dirigidas a la presentación de su declaración de Renta 2020.

Desde el pasado 23 de marzo el sistema Renta WEB Open permite a los contribuyentes realizar simulaciones de posibles declaraciones de Renta, y aunque los cálculos y pruebas realizados con este programa no dejan presentar las declaraciones, sí permiten a los usuarios saber si su declaración da como resultado pago o devolución.

De igual forma, la Agencia Tributaria va a reforzar la asistencia personalizada en la Campaña de 2020 con el objetivo de facilitar la presentación de la declaración de la Renta y para la resolución de dudas y especificaciones a todos los perceptores de estas prestaciones del SEPE que así lo precisen.

Las fechas clave

La Campaña de la Renta y Patrimonio 2020, que se prolongará del 7 de abril al próximo 30 de junio, viene marcada por la incidencia de las declaraciones de los afectados por estos mecanismos de protección del empleo, que llegaron a alcanzar más de 3,5 millones de personas.

Sobre las fechas clave, el miércoles 7 de abril arranca la campaña para la presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2020, mientras que los contribuyentes que prefieran realizarla por teléfono podrán hacerlo desde el 6 de mayo.

La atención presencial en las oficinas de la AEAT de la declaración empezará a partir del miércoles 2 de junio, lo que supone en torno a medio mes más tarde de la fecha en que habitualmente solía iniciarse antes de la pandemia del Covid que trastocó ya la campaña de IRPF del año pasado.

La Campaña de 2020 concluirá el 25 de junio en los casos de declaraciones con resultado a ingresar con domiciliación bancaria, si bien el plazo de finalización en general es el 30 de junio. Aquellos que elijan el fraccionamiento del pago de la declaración tendrán que realizar el segundo abono como límite el 5 de noviembre.

Errores del SEPE: excesos de nómina y su regularización

Las complicaciones en la nueva campaña provendrán sobre todo de los errores realizados por el SEPE en los pagos, como nóminas superiores a las correspondientes no regularizadas. La situación variará en función de dos supuestos básicos: si el SEPE ha iniciado o completado el expediente de reintegro por esos excesos o no en el momento de la declaración.

En cualquiera de los casos, si el contribuyente puede conocer la cantidad que debe devolver al SEPE podrá presentar la declaración con un resultado, en términos de impuesto final, igual al que realmente corresponde.

En el supuesto de que el reintegro de lo pagado en exceso por el SEPE ya se haya producido en 2020, no habrá inconvenientes, ya que a la AEAT le constará la parte de la nómina correspondiente sujeta a tributación. Si no se ha regularizado, el contribuyente puede corregir datos fiscales, dado que reflejarán una nómina mayor a la correspondiente.

Si el SEPE ha iniciado el procedimiento de regularización, lo comunicará a la Agencia Tributaria y en los datos fiscales la Agencia informará al contribuyente de los dos importes, el inicialmente abonado por el SEPE y el de la devolución ya practicada, o pendiente de realizar por el contribuyente al SEPE. De estar de acuerdo, el contribuyente presentará su declaración con normalidad sin tener que solicitar posteriores rectificaciones.

En el supuesto de que el SEPE no haya iniciado el procedimiento de regularización, si el SEPE ha comunicado a la AEAT que ha detectado cuantías indebidamente percibidas, la Agencia informará al contribuyente en datos fiscales de que existe una cantidad pendiente de devolución al SEPE, pero no podrá concretar su cuantía al no conocerla.

Ante la duda, retrasar la declaración

Desde el Consejo General de Economistas recomiendan a los contribuyentes que no tengan regularizada su situación con el SEPE y tengan dudas en sus datos retrasar la presentación de su declaración hacia el final de la campaña.

El secretario técnico del REAF-Consejo de Economistas, Luis del Amo, aconseja que si no se tienen claros los datos se atrase la presentación de la declaración de IRPF a más adelante, ya que el SEPE y la AEAT está en contacto y se irán volcando los datos. La otra opción sería presentar la declaración y posteriormente una rectificación, ya con los datos correctos proporcionados por el SEPE.

El secretario general de los Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, explica a Economía Digital que los afectados por ERTE no tienen por qué retrasar o anticipar su declaración, salvo aquellos que hayan cobrado indebidamente cantidades del SEPE una vez se han reincorporado a su puesto de trabajo.

Si esas cantidades se pidieron el reintegro en 2020 en el borrador tendrán la declaración correcta, pero si el reintegro se va a producir este año, si se ha producido, los afectados podrían esperar un tiempo a que se produzca una vez se coordinen el SEPE y la AEAT y adoptar la cantidad correcta correspondiente a la declaración de las prestaciones pagadas en 2020.

Hacienda recomienda que si el contribuyente desconoce la cantidad que debe devolver, consulte al SEPE la cuantía exacta o aproximada de esa devolución que debe realizar, aunque también sugiere la opción de retrasar la declaración a la espera de los datos correctos.

La AEAT viene manteniendo contactos con el SEPE para ir recibiendo ficheros con datos actualizados periódicamente, a medida que el SEPE va gestionando expedientes de reintegro de cantidades abonadas en exceso. El sistema Renta Web permite actualizar la información disponible cada vez que se inicia la sesión, algo que sabrá el contribuyente.

Otras novedades

Otras novedades de la Campaña de la Renta se centran en los donativos, ya que el Gobierno ha aprobó el alza de la desgravación del 75% al 80% para los primeros 150 euros donados y del 30% al 35% para el resto, si bien el porcentaje se eleva al 40% si el donativo a una misma entidad no ha disminuido en los tres últimos años, recuerda Gestha.

Además, en cuanto a las deducciones por maternidad, aquellas madres que hayan estado bajo un ERTE no podrán optar a la deducción por los meses que hayan estado bajo ese mecanismo, salvo en los casos en los que el ERTE haya sido a tiempo parcial o de reducción de horario, al igual que si se trata de deducciones por familia numerosa o discapacidad, que podrán aplicársela.

La campaña de 2019, marcada por el Covid

Este año será el segundo en el que la Campaña de la Renta se verá afectada por las consecuencias de la crisis de la Covid, después de que la realizada en el año 2020, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, se presentaron un total de 20,99 millones de declaraciones, un 1,9% más. De ese total, 14,41 millones (-0,24%), el 68,6% del total, salieron a devolver, con un importe de 11.163 millones de euros (+3%), y 5,59 millones (+5,2%) resultaron a ingresar, por total de 12.650 millones de euros (+5,9%).

Mediante la web se presentaron 19,1 millones de declaraciones, un 6,7% más, y a través de la aplicación móvil más de 363.000 declaraciones, un 25,5% más, al tiempo que aumentaron las declaraciones confeccionadas a través de cita previa por el plan ‘Le llamamos’, reforzado por el Covid, con más de 1,15 millones de declaraciones, seis veces más respecto a las 239.000 del ejercicio anterior, evidenciando la preferencia de los contribuyentes de evitar contactos.

No obstante, a pesar de que se redujo a la mitad la atención presencial por las medidas de seguridad, se presentaron en oficinas casi 319.000 declaraciones, frente a los 2,1 millones del año previo, un 75% menos dadas las limitaciones.