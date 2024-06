La hostelería enfrenta un verano «moderadamente optimista» según Aecoc

Aecoc, la asociación empresarial que reúne a la industria y la distribución de diferentes sectores empresariales, se ha mostrado «moderadamente optimista» respecto a la evolución del sector hostelero de cara al verano, en un período que define como de «luces y sombras» por el marco regulatorio «cada vez más exigente», la inflación y el contexto geopolítico inestable.

Así lo ha expresado el presidente del comité Horeca de Aecoc y director general de Makro en España, David Martínez, que ha analizado las perspectivas y desafíos del sector en el segundo semestre del año a raíz de la presentación del séptimo barómetro «Momentos de consumo fuera del hogar», elaborado por Aecoc ‘Shopperview’ y 40 dB en colaboración con Frit Ravich.

Las principales conclusiones de este estudio indican que un 70% de españoles consume igual o más en bares y restaurantes respecto a 2023, al tiempo que han pasado del 31% al 50% los consumidores que van semanalmente a un restaurante. El documento también resalta que los hábitos de fin de semana han cambiado, ya que en la actualidad el consumidor da preferencia al consumo diurno frente al nocturno.

En este contexto, el presidente del comité ha destacado que la restauración aporta el 4,3% del PIB, al tiempo que da empleo a más de 1,9 millones de trabajadores, por lo que lo ha definido como un «motor de empleo y económico» en España.

Trabajando para mejorar la imagen como empleador

Además, el director de Makro en España ha resaltado que el sector y tanto sus trabajadores como sus productos representan la ‘Marca España’, por lo que ha reconocido que están trabajando para mejorar la imagen como empleador del sector de la restauración, lo que va unido a defender un «turismo de más calidad».

Respecto a las previsiones de cara a este verano, Martínez se ha mostrado «moderadamente optimista» tras asegurar que se trata de un verano «muy clave», ya que la Semana Santa, por el efecto calendario de marzo, «no fue tan buena como otros años».

Aun así, el presidente del comité Horeca no se muestra seguro de que el sector vaya a crecer a doble dígito durante el estío, ya que «la inflación se está controlando». A pesar de esto, Martínez ha querido remarcar que «si no crece a doble dígito, no es un mal dato, porque lo que importa es el volumen» de ventas.

Crece el tamaño del hostelero medio

Respecto a si la radiografía de establecimientos está cambiando en España, Aecoc reconoce que sí, pero que aun así mantiene su «diversidad», al tiempo que explica que el tamaño del hostelero medio «está creciendo».

«Es cierto que el bar pequeñito crece menos que los restaurantes que dan comidas. El mundo asociado a la comida y no sólo a un café y una bebida está creciendo más», ha reiterado Martínez.

Por otra parte, en cuanto a la posibilidad de que España llegue a los 100 millones de turistas durante este verano, el director general de Makro en España reconoce, a nivel personal, que «ojalá que se consiga, pero con turistas de valor», respecto a lo que ha llamado especialmente la atención sobre el turista potencial americano, que se deja «más dinero que antes» en España.

Ticket medio se mantiene

En esta línea, Aecoc ha afirmado que, «de media», no existe una saturación del sector debido al turismo, aunque reconoce estar trabajando por desestacionalizar la restauración, prestando especial atención a la digitalización de los establecimientos.

Por último, en cuanto a los diferentes eventos deportivos como la Eurocopa o las Olimpiadas que tienen lugar este verano, el director de Makro en España se ha mostrado «extremadamente positivo», ya que este tipo de fenómenos suponen un «repunte de consumo fuera del hogar», como ya están mostrando los datos en Alemania.

Por su parte, la responsable de estudios ShopperView de Aecoc, Marta Munné, ha destacado que el ticket medio se mantiene, aunque ha reconocido que el consumidor busca aquellas opciones que le aportan un ahorro económico, como pueden ser los programas de fidelidad que están incorporando ya algunas cadenas, pero el consumidor «no quiere renunciar a salir», ha concluido Munné.