La luz se mantiene estable en los 184,29 euros por MWh

El precio de la luz se mantendrá estable en el mercado mayorista o ‘pool’ de cara al próximo martes, llegando al precio medio de los 184,29 euros/MegaVatio hora (MWh), un 0,1% más bajo que el el precio que la electricidad ha alcanzado para este lunes. Con esta bajada, presumiblemente marcada por el fin de semana y el parón del puente del 12 de octubre, que ha llevado a parones en el consumo energético, la luz da un respiro a los bolsillos de los consumidores domésticos y de los empresarios.

No obstante, cabe recordad que dicho ‘respiro’ no deja de implicar que la luz sigue aproximadamente cinco veces más cara, ya que el 12 de octubre de 2020 el precio rondaba los 38,38 euros/MWh.

Según los datos que maneja el Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE). Será de nuevo entre las 21:00 y las 22:00 horas cuando la luz alcanzará sus picos máximos, llegando a costar 226,74 euros/MWh, mientras que el precio mínimo lo alcanzará entre las 17:00 y las 18:00 horas, cuando costará 149,36 euros/MWh.

Con todo, esta bajada temporal no afecta al incremento del precio de la luz, que sigue en clara tendencia al alza constante con descensos en festivos y fines de semana. Prueba de ello es que el precio medio con el que cerró septiembre fue de 156,14 euros/MWh alcanzando unos precios superiores a los 200 euros/MWh y, en octubre, el precio medio ya se sitúa por encima de los 200 euros con unos picos máximos que han alcanzado hasta los 300 euros/MWh.

Con este parón, la luz en España baja con respecto a los niveles de otros países europeos, donde no es festivo, y es que en el Reino Unido los precios se sitúan en las 209 libras/MWh (246,22 euros/MWh). En Francia, la luz cuesta 188,47 euros/MWh; en Italia, 218,54 euros/MWh; y en Alemania el precio se situará en los 167,43 euros/MWh.

Por el momento, las fluctuaciones constantes del mercado mayorista de la electricidad o ‘pool’ afectan solo a los consumidores que están acogidos al régimen del mercado regulado o PVPC, unos 11 millones de personas. No obstante, diversas asociaciones y expertos han alertado que los 17 millones de consumidores cuya energía está contratada en el mercado libre, es decir, pactada con la empresa, verán como se incrementan sus facturas a partir de las primeras renegociaciones de contratos.

Ello no ha impedido que se ponga en jaque no solo a hogares particulares, sino también empresas que necesitan de este recurso para funcionar. Este es el caso de la acerera Sidenor, que ya ha anunciado que paralizará su funcionamiento durante los próximos 20 días por no ser asumible el gasto que implica el incremento desorbitado del precio de la luz.