Pablo de Ramón-Laca, director general del Tesoro, nuevo director ejecutivo alterno del FMI

El director general del Tesoro y Política Financiera, Pablo de Ramón-Laca, dejará su cargo en los próximos meses para ocupar en noviembre el puesto de director ejecutivo alterno del Fondo Monetario Internacional (FMI), han confirmado fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos. De Ramón-Laca fue nombrado para su cargo actual en febrero de 2020, momento hasta el que había sido subdirector general de Financiación y Gestión de la Deuda Pública.

Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Economía de España, Nadia Calviño, fue elegida en diciembre para presidir el Comité Monetario y Financiero Internacional (IMF), el principal órgano asesor del FMI. Previamente Calviño ya había sido elegida de manera unánime por los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) candidata para presidir el Comité Monetario y Financiero Internacional del FMI en representación europea.

Sin embrago, De Ramón-Laca no llega en el momento más favorable de la economía global, y por ende, del FMI. Y es que la guerra de Ucrania, que ya empezó hace un mes, no para de tener consecuencias en todos los ámbitos.

Y como no podía ser de otra manera, también está afectando las previsiones económicas. Así, el Fondo Monetario Internacional (FMI), adelantó que en abril rebajará su perspectiva de crecimiento global para 2022 por la invasión rusa de Ucrania, que está contribuyendo a aumentar todavía más la inflación y pone trabas al comercio mundial.

La actual predicción de crecimiento es el 4,4%

En un encuentro virtual con periodistas, Kristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo, anticipó que la rebaja será anunciada cuando el organismo revise sus previsiones de crecimiento el próximo mes, pero no dio más detalles acerca de cuánto prevé que sea el ajuste. Concretamente, la actual predicción de crecimiento mundial del FMI para 2022 es del 4,4%.

«Pasamos una crisis sin igual con la pandemia. Y ahora nos encontramos en un territorio todavía más inconcebible: guerra en Europa», dijo Georgieva. Además, sugirió la posibilidad de que Rusia entre en bancarrota a causa de las sanciones económicas impuestas por el resto de países, y alertó de que la economía rusa ya se está contrayendo y se aboca a una recesión profunda.

«La bancarrota de Rusia ya no es improbable», indicó. Georgieva apuntó que lo que determinará lo fuerte que sea la recesión en Rusia será la duración de la guerra y de las sanciones, así como la posibilidad de que estas se endurezcan más y afecten a las exportaciones de energía.

Asimismo, la directora gerente del Fondo explicó que su oficina en Moscú está cerrada, que el FMI no tiene actualmente ninguna operación en marcha con Rusia y que los fondos de reserva de los que Rusia dispone en el organismo son prácticamente inaccesibles para el país precisamente a causa de las sanciones de otros países. En lo relativo a una hipotética expulsión de Rusia del FMI, Georgieva explicó que la única vía que contemplan los estatutos de la institución para expulsar a un miembro es la violación de sus obligaciones financieras, algo que los rusos no han hecho hasta la fecha y que por tanto ese es un escenario que no se contempla.