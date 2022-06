Estas son las pensiones que suben hasta 100 euros al mes

Las pensiones no contributivas tendrán una subida del 15% hasta final de año. Así lo confirmó el pasado viernes el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, tras pactar con Bildu una subida a cambio de dar su apoyo a la aprobación del plan de medidas anticrisis.

Concretamente, las pensiones no contributivas son las de invalidez y de jubilación, y van destinadas a aquellas personas que no han podido cotizar lo suficiente en su vida laboral para alcanzar una pensión contributiva. Según la portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, esta medida beneficia a 445.000 personas.

El incremento de estos pagos oscilan entre los 60 y 100 euros, incluyendo la subida del 3% en este tipo de pensiones que se contempló en los Presupuestos de 2022. No obstante, como en las demás pensiones, existen algunos requisitos para solicitarlas. A continuación te explicamos cuáles son.

Pensión no contributiva de jubilación

Las pensiones no contributivas de jubilación requiere una edad de al menos 65 años y no tener derecho a una pensión contributiva por no alcanzar la cotización suficiente. Asimismo, la persona tiene que haber residido como mínimo 10 años en España, a partir de los 16 años y no recibir ingresos superiores a 5.899,60 euros al año. A partir de esta cifra y en función de sus rentas personales, se establece la cuantía de la pensión, que nunca podrá estar por debajo del 25% de los 5.899,60 euros. Este año el importe mínimo es de 1.474,90 euros anuales que se abonan en catorce pagas de 106 euros.

Pensión no contributiva de invalidez

Las pensiones no contributivas de invalidez va destinadas a aquellas personas mayores de edad con un grado de discapacidad de 65% o superior. No obstante, las personas con un 75% de discapacidad podrán ver incrementada su paga en un 50%. En este caso, los solicitantes deben haber residido como mínimo cinco años en España. En cuanto a los ingresos, son los mismos que en la pensión no contributiva de jubilación.

En definitiva, si se aprueba esta subida, los pensionistas recibirán 63 euros más en las próximas siete pagas y hasta 94 euros si suman el incremento del 50%.